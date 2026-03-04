Adjudicadas en 95.472 euros las soluciones a las anomalías en los vertidos de la EDAR de Ribeira que incumplen los parámetros

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ribeira se ubica en el lugar aguiñense de Couso DA

La empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA resultó ser la adjudicataria, por importe de casi 95.462 euros, del contrato para el suministro en un plazo máximo de 91 de componentes del sistema terciario de desinfección UV para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Couso. Así lo recoge el decreto firmado el pasado lunes por la alcaldesa después de que el Ayuntamiento de Ribeira lo hubiera sacado a licitación por 99.939 euros -la rebaja en el precio de adjudicación es del 4,48%- y un plazo de entrega de 13 semanas, por procedimiento abierto simplificado ordinario, y tras presentarse dos empresas, una de las cuales quedó excluida al considerar la Mesa de Contratación que no había presentado la declaración responsable y que no hubiera respondido al requerimiento que se le hizo para enmendar ese error.

La memoria de propuesta de mejoras o modificaciones para garantizar el adecuado vertido de dicha instalación a los límites autorizados para los parámetros microbiológicos, con la relación de anomalías relacionadas con los incumplimientos de esos parámetros y las propuestas para subsanarlos, refirió que hay un problema de merma en la eficiencia del sistema de desinfección UV derivado, a priori, del agotamiento de la vida útil de determinados componentes esenciales de dicho sistema. También se adviertió que las lámparas instaladas se encuentran “totalmente fuera de vida útil”, tras comprobarse el registro de horas acumuladas de funcionamiento y daño físico que presentan, quebrándose completamente, por lo que se hace necesaria la sustitución de todas, así como de los anillos de limpieza y escobillas de los sensores.

Pantalla táctil

Y añadió que, cuando el daño de las lámparas alcanza los niveles detectados, se producen efectos secundarios como daños en los balastros y, consecuentemente, en las tarjetas de comunicaciones que hacen de enlace entre la unidad central y el propio balastro, y la rotura del cuarzo, por lo que hay que sustituirlos. Por último, dicho documento señala que es preciso proceder al cambio de la pantalla táctil del cuadro de un reactor, los kits de repuestos de los sistemas neumáticos de limpieza, cables y conectores afectados por los fenómenos atmosféricos, los finales de carrera y también el sensor UV.

Desde el Gobierno local ribeirense inciden en que esta actuación permitirá reforzar el sistema terciario de tratamiento de la EDAR de Couso, garantizando una mayor eficiencia en el proceso de desinfección mediante tecnología ultravioleta, “o que redunda nunha mellora da calidade da auga tratada e na protección do medio ambiente. Y subrayan que esta inversión forma parte del “compromiso continuo” con la modernización de las infraestructuras hidráulicas del municipio y la mejora de los estándares ambientales.