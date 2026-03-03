Una cena benéfica de la LXXVIII Sinjladura da Festa da Dorna que dejó muy buen sabor de boca

Un buen número de asistentes acudieron con sus mejores galas, sombreros incluidos, a la tradicional cita dorneira de carácter benéfico Cedida

Un total de 135 comensales participaron este pasado sábado a una nueva edición de la cena benéfica de la LXXVIII Sinjladura da Festa da Dorna que se celebró en el salón de eventos Baiuca, en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes, que incluyó el sorteo de 200 productos donados por el comercio y empresas locales, así como la animación musical a cargo de Dl Jalaiko. Todo lo que se recaudó volverá a destinarse al fondo social de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna.

El menú que se pudo degustar consistió en aperitivos variados a base se surtido de ibéricos con picos de pan, empanada casera, totopos con guacamole, confitura de tomate y gamba, minicroquetas caseras y brioche de pulled pork gratinado; seguidos de saco de crema de lacón y chorizo sobre salsa de grelos, solomillo blanco a la pimienta suave con puré de patata; y de postre habrá filloa rellena con crema helada con chocolate caliente. Además, por petición previa de los inscritos, se sirvieron platos para personas con alergias o intolerancias alimenticias.

Todo ello estuvo regado con los mejores caldos de la bodega de vinos blancos, tintos u rosados, así como también se sirvieron cervezas, refrescos y aguas minerales, además de cafés e infusiones. Desde la organización se indicó que "todo saiu a pedir de boca, cun 10 pola comida e o trato recibido, así como pola actuación do pinchadiscos".