Un ladrón accede en una céntrica tienda de Ribeira tras romper el cristal del escaparate y logra sustraer unos 400 euros de la caja registradora

Los amigos de lo ajeno abrieron un agujero en el cristal del escaparate de una céntrica tienda de pintura, de la que se llevaron algo más de 400 euros de la caja registradora Chechu Río

El pasado sábado fue una jornada en la que los amigos de lo ajeno volvieron a actuar en Ribeira. Según ha podido saber este periódico, todo debió empezar poco después de las tres y media de la madrugada cuando un ladrón entró a una tienda de pinturas de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en la confluencia con la Avenida da Constitución, algo que no se supo hasta que un encargado abrió ese comercio por la mañana. Para entrar, el ladrón rompió un cristal de un escaparate con una tapa de registro de fundición de la red de alcantarillado que cogió de un callejón cercano. Una vez dentro del local, fue directo a la caja registradora, de la que se llevó la bandeja con algo más de 400 euros, saliendo por donde había entrado en, aproximadamente, medio minuto.

Media hora después, el fuerte estruendo que hizo un caco para romper una cristalera de una pastelería-cafetería situada en el entorno de la Praza do Concello, en pleno casco urbano de Ribeira, a unos 200 metros del anterior establecimiento asaltado, llamó la atención de un residente, que alertó a la Policía. Sin embargo, parece ser que el ladrón no llegó a entrar y huyó, posiblemente ante el temor de ser descubierto, pero dejó el rastro de los daños causados. Por otro lado, ha trascendido que un caco rompió el cristal de la parte inferior de la puerta principal de entrada de una tienda de deportes de la parte alta de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, pero tampoco entró, desconociéndose las razones, aunque no se descarta que pudo huir al ser descubierto.

Además, en torno a las diez de la mañana del sábado pasado, una tienda de ropa y calzado deportivo ubicada en la Avenida Romero Ortiz, en el casco urbano ribeirense, fue víctima de un hurto de unos 150 euros. Una persona que ya había acudido a comprar en anteriores ocasiones a ese comercio se dirigió a su propietario y le hizo varias indicaciones para que le mostrase diferentes artículos. El ladrón aprovechó que el dueño fue a buscar al almacén uno de esos artículos que le solicitó, para abrir la caja registradora -sonó al abrirse- y le echó la mano a algunos billetes -dos de 50 euros y varios de 5 euros, dejando los de 10 y 20 euros- y huyó. El comerciante, que se percató de la apertura de la registradora, salió de su local y lo persiguió al grito de “¡al ladrón!" pero, tras huir por un tramo peatonal de Rúa de Galicia y subir por unas escaleras que llevan hacia A Amarella, le acabó perdiendo de vista.