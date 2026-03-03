Ribeira inició su programación conmemorativa del 8-M con el cuentacuentos 'O mundo ao revés' de Trémola en el auditorio

La compañía Trémola representó el cuentacuentos 'O mundo ao revés' en el auditorio de Ribeira en el inicio de los actos conmemorativos del 8-M Chechu Río

La programación diseñada por el Centro de Información á Muller (CIM) del Ayuntamiento de Ribeira para conmemorar el 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, arrancó en la mañana de ayer en el auditorio municipal con la sesión de cuentacuentos 'O mundo ao revés' a cargo de la compañía Trémola. El patio de butacas volvió a estar repleto, en esta ocasión, por parte de alumnos de varios centros educativos de la capital barbanzana, y que se divirtieron con ese espectáculo de artes escénicas.

Este jueves, 5 de marzo, tendrá lugar a partir de las seis y media de la tarde la mesa redonda 'Muller, Deporte e Saúde' en el centro cultural 'Lustres Rivas', mientras que hora y media después se procederá a la inauguración en su sala de exposiciones de la tercera edición de la la Mostra de Mulleres Creativas de Ribeira 'Empoderarte'. Al día siguiente, a las 10.30 horas, se desarrollará en la sala polivalente del auditorio municipal el acto institucional en homenaje a la mujer en el deporte, y a las nueve y cuarto de la noche tendrá lugar en el auditorio municipal los 'Contos colorados en boca de muller'.

Por último, en el auditorio de Ribeira tendrá lugar el día 7, a las 20.00 horas, la representación de la obra teatral 'Comedio Bífida'; el día 8, a las 12.30 horas, las Pandereteiras de Tahume ofrecerán 'Tocadoras D'Onte e D'Hoxe', y, para rematar, el día 9, a las 19.00 horas, se cerrará la programación con la gala de presentación de la Volta Ciclista Feminina.