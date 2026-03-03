Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira inició su programación conmemorativa del 8-M con el cuentacuentos 'O mundo ao revés' de Trémola en el auditorio

Alumnos de colegios de la capital barbanzana presenciaron la actividad programada dentro del Día Internacional de la Mujer, cuyo acto institucional dedicado a las féminas en el deporte será el viernes

Chechu López
03/03/2026 05:30
La compañía Trémola representó el cuentacuentos 'O mundo ao revés' en el auditorio de Ribeira en el inicio de los actos conmemorativos del 8-M
La compañía Trémola representó el cuentacuentos 'O mundo ao revés' en el auditorio de Ribeira en el inicio de los actos conmemorativos del 8-M
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La programación diseñada por el Centro de Información á Muller (CIM) del Ayuntamiento de Ribeira para conmemorar el 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, arrancó en la mañana de ayer en el auditorio municipal con la sesión de cuentacuentos 'O mundo ao revés' a cargo de la compañía Trémola. El patio de butacas volvió a estar repleto, en esta ocasión,  por parte de alumnos de varios centros educativos de la capital barbanzana, y que se divirtieron con ese espectáculo de artes escénicas.

Este jueves, 5 de marzo, tendrá lugar a partir de las seis y media de la tarde la mesa redonda 'Muller, Deporte e Saúde' en el centro cultural 'Lustres Rivas', mientras que hora y media después se procederá a la inauguración en su sala de exposiciones de la tercera edición de la la Mostra de Mulleres Creativas de Ribeira 'Empoderarte'. Al día siguiente, a las 10.30 horas, se desarrollará en la sala polivalente del auditorio municipal el acto institucional en homenaje a la mujer en el deporte, y a las nueve y cuarto de la noche tendrá lugar en el auditorio municipal los  'Contos colorados en boca de muller'. 

Por último, en el auditorio de Ribeira tendrá lugar el día 7, a las 20.00 horas, la representación de la obra teatral 'Comedio Bífida'; el día 8, a las 12.30 horas, las Pandereteiras de Tahume ofrecerán 'Tocadoras D'Onte e D'Hoxe', y, para rematar, el día 9, a las 19.00 horas, se cerrará la programación con la gala de presentación de la Volta Ciclista Feminina.

El patio de butacas del auditorio de Ribeira estuvo prácticamente repleto de escolares para presenciar el cuentacuentos 'O mundo ao revés' de Trémola
El patio de butacas del auditorio de Ribeira estuvo prácticamente repleto de escolares para presenciar el cuentacuentos 'O mundo ao revés' de Trémola
Chechu Río
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina