El BNG denuncia apagones en el alumbrado municipal en distintas zonas del casco urbano de Ribeira y parroquias
La formación frentista reclama al Ejecutivo local una “resposta áxil” ante lo que describe como “reiteradas caídas da iluminación pública” en la localidad
El BNG de Ribeira acaba de denunciar la situación de la que ha tenido conocimiento sobre apagones en el alumbrado municipal en distintas zonas del casco urbano de Ribeira y parroquias. Desde la formación frentista indican que quieren poner el foco en la necesidad de mejorar la gestión y el seguimiento de la iluminación pública en la capital barbanzana tras las "múltiples incidencias rexistradas ao longo deste inverno en diferentes parroquias e tamén en zonas do núcleo urbano". El concejal nacionalista Xabier Vidal señala que fueron numerosas las comunicaciones que recibieron por parte de la ciudadanía "alertando de rúas que permanecen sen iluminación durante períodos prolongados, ás veces varios días, sen que se produza unha intervención rápida para restablecer o servizo".
Desde las filas del BNG precisan que esta situación genera "preocupación lóxica", especialmente en momentos en los que existe "unha maior sensación de inseguridade e cando as horas de escuridade son máis longas". Según las quejas que el BNG indica que ha recibido, Vidal insiste en que "non se trata de incidencias puntuais e de curta duración, senón de apagóns que, en ocasións, manteñen zonas completamente ás escuras durante varios días sen que o servizo se restableza nun prazo razonable". "Podemos enumerar casos en Oleiros, Carreira, Palmeira ou Aguiño pero tamén barrios céntricos enteiros como Abesadas ou Deán e viais como as avenidas de Ferrol e da Coruña, a Rúa de Galicia, entre otras, por só citar algún exemplos", detalló el concejal del Bloque.
"Intranquilidade"
La agrupación nacionalista sostiene que esta situación "está a provocar intranquilidade entre a poboación" y que "incrementa os riscos para a seguridade viaria e cidadá". Ahondando en esta última cuestión, el BNG hace referencia a que, en este momento, Ribeira está sufriendo una oleada de robos que preocupa a la ciudadanía y comerciantes, por lo que "neste contexto, o correcto funcionamento da iluminación pública resulta fundamental. Esta necesidade é extensiva a todo o termo municipal, nomeadamente ás parroquias, pero resulta especialmente necesario no centro urbano, onde se concentra unha parte importante dos negocios".
Para Xabier Vidal resulta "entendible" que las incidencias puedan producirse, pero que "debe haber capacidade de dar resposta e actuar coa rapidez suficiente, xa que o mantemento do alumeado público é un servizo básico que debe funcionar con normalidade" y que, cuando se registra una avería, debe haber "un protocolo de actuación eficaz" que permita su reparación en el menor tiempo posible. "Non se pode normalizar que haxa apagamentos constantes", precisó el edil del BNG, que declaró que "non se trata de facer confrontación, senón de dar resposta a unha demanda que moitos veciños e veciñas nos trasladaron. O noso labor como grupo municipal é escoitar, recoller estas preocupacións e trasladalas ao Goberno local para que adopte as medidas oportunas e mellore os mecanismos de revisión, mantemento e reparación da iluminación pública pero tamén vemos como o Goberno non atendeu debidamente este servizo descoidándoo até o punto de que non se resolven as incidencias en tempo e forma. Por iso, instamos ao executivo municipal a reforzar os servizos de mantemento, a revisar o estado das instalacións e a dar resposta ante incidencias, co obxectivo de garantir que Ribeira conte cun bo servizo de iluminación".
Actuar con previsión
Finalmente, Vidal puso en valor la importancia de "actuar con previsión" para evitar que se repitan los apagones prolongados. "Estamos convencidos de que, con organización e prioridade política, é posible garantir un servizo de iluminación eficaz en todas as parroquias e no centro urbano", dijo. Por ello, el BNG indica que sigue trabajando "para que Ribeira funcione mellor", y que si se produce un problema, "propoñemos solucións e tendemos a man para mellorar a situación", concluyó Xabier Vidal.