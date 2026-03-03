Detenido de nuevo en Ribeira un conocido delincuente reincidente por robo con en coches y estafa

Una ambulancia UVI Móvil realizó el traslado de R.R.L. desde el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón hasta el Hospital Provincial de Conxo Chechu Río

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Ribeira detuvo nuevamente a un conocido delincuente reincidente, cuya identidad responde a las iniciales R.R.L., bajo la acusación de ser el presunto autor del delito de robo con fuerza en vehículos aparcados en la vía pública y guardados en garaje, y al que, además, en esta ocasión se le atribuye otro delito de estafa por la presunta comisión de un delito de estafa, vinculado con el uso de tarjetas bancarias previamente sustraídas y con las que presuntamente procedió al pago de compras, algo que al parecer ya habría hecho en alguna ocasión anterior.

De esta manera, los investigadores de la Policía Nacional de la capital barbanzana dieron por esclarecidos una serie de hechos delictivos de esos tipos y que desde hace unas semanas están generando gran alarma y preocupación. Se trataría, al menos, de la tercera vez en que dicho individuo es arrestado por robos, siendo la primera de ellas a finales de enero pasado, junto con una mujer, M.R.C., por un total de 16 robos con fuerza en vehículos que estaban guardados en garajes comunitarios.

Grabaciones

La segunda detención se produjo tras resultar determinantes en su identificación las imágenes de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de un edificio de la zona de Fafián a cuyo garaje había entrado por su portalón que da a la Rúa Novoa Santos al que presuntamente había accedido a robar días antes y cuando se vieron afectados media decena de coches.

En ambas ocasiones la autoridad judicial decretó su puesta en libertad, permaneciendo en calidad de investigado por delitos contra el patrimonio. En esta ocasión, una patrulla de la Policía Nacional lo llevó desde los calabozos de la comisaría hasta el Punto de Atención Continuada (PAC) de Santa Uxía, de donde, lo derivaron Hospital do Barbanza, donde se acordó su envío a la unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela.