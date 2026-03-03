Alicia Martínez Muras gana el premio del Concurso del Día de los Enamorados convocado por el Ayuntamiento de Ribeira

El concejal de Festexos, Fernando Abraldes, hizo entrega a la agraciada del obsequio que se sorteó y que consiste en una estación para dos personas en el hotel rural 'Punta Couso', en Aguiño

Alicia Martínez Muras es la ganadora del concurso organizado por el Ayuntamiento de Ribeira con motivo del Día de los Enamorados 2026, y recibió de manos del concejal de Festexos, Fernando Abraldes, el premio consistente en una estancia para dos personas en el hotel rural Punta 'Couso', en Aguiño, “que inclúe un agasallo sorpresa na habitación e o almorzó”, indicaron fuentes municipales.

Las bases del certamen establecían que la gente debía fotografiarse en el photocall luminoso con forma de corazón instalado en el Malecón durante el fin de semana de San Valentín y de Carnaval, y luego enviarlas al departamento de Cultura para poder participar en un sorteo. El Ejecutivo local calificó de “moi positiva” la participación en esta iniciativa, por considerar que contribuyó a dinamizar el Malecón durante un fin de semana de especial afluencia y a fomentar la implicación de la ciudadanía en las actividades programadas.