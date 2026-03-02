La ‘Mostra de Mulleres Creadoras de Ribeira’ alcanzará en su tercera edición el récord de participación con 46 artistas

Imagen de archivo del acto inaugural de la II Mostrá de Milleres Creativas de Ribeira 2025 Chechu Río

Un total de 46 artistas participarán en la tercera edición de la ‘Mostra de Mulleres Creadoras de Ribeira 'Empoderarte', que se inaugurará este jueves, a partir de las ocho y media de la tarde en la sala de exposiciones del centro cultural ‘Lustres Rivas’ de la capital barbanzana. Esa cifra supone un récord respecto a los dos años anteriores, cuando hubo 32 y 26, respectivamente. En esta ocasión, desde la organización se decidió dar cabida a todos los trabajos que se presentaron, entre las figuran bastantes escultura, artesanía y obras de pequeños formato, lo que les permitirá albergar todas las piezas en la referida sala, ampliando el catálogo inicialmente previsto entre 30 y 35 hasta las citadas 46, entre las que hay artistas de diferentes edades, así como trayectorias, tanto nóveles como consagradas, y de Ribeira y del exterior.

A la espera de que se desvele la relación completa de artistas que expondrán, desde la asociación Ambar se han querido adelantar para dar a conocer la participación de una de sus usuarias, María Eugenia Reiriz, de su taller de arte, que expondrá una propuesta que “nace dunha profunda admiración polas figuras icónicas do panorama musical”. Así, su proceso creativo se centra en retratar a sus artistas favoritos, “un abano ecléctico e potente que viaxa dende a elegancia internacional de Celine Dion ata o temperamento inigualable de Lola Flores”, precisan desde la entidad. En esta ocasión, se podrá contemplar el retrato de Rocío Jurado. “A obra non é só visual, senón que vén acompañada dunha dimensión literaria”, precisan desde dicho colectivo, pues Eugenia Reiriz completa el homenaje dedicándole un poema de autoría propia y en el que la define como "insuperable voz española" y una figura "irresistible e irremprazable".