La alcaldesa de Ribeira le traslada a la conselleira de Política Social la construcción de la nueva residencia en una parcela de titularidad municipal

La conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada de la secretaria xeral técnica da Consellería, María Francisca Gómez, se reunió esta mañana con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada de la secretaria xeral técnica da Consellería, María Francisca Gómez, se reunió esta mañana con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, para abordar cuestiones relativas al anunciado proyecto de construcción de la residencia pública de mayores.

Este encuentro se produce aproximadamente cuatro meses y medio después de que la primera edila de la capital barbanzana le entregase a la representante del Ejecutivo autonómico cinco propuestas de solares con calificación equipacional, ubicados en Oleiros, Corrubedo, Carreira, Artes y en el casco urbano de Santa Uxía, y que cuentan con superficies que oscilan entre 5.000 y más de 20.000 metros cuadrados, para poder construir ese inmueble, en una visita que realizó la segunda de ellas a la ciudad.

En esta ocasión, la mandataria local le trasladó en concreto a la conselleira la posibilidad de construir ese centro residencial en una parcela de titularidad municipal, que figuraba entre las cinco ya propuestas que le realizó en su día para esa misma finalidad.

Por su parte, Fabiola García se comprometió a visitar próximamente esos terrenos para conocer in situ su localización y proceder a avaluar la idoneidad de esa parcela para la creación de ese servicio. Asimismo, le agradeció a Sampedro Fernández su compromiso con la atención a los mayores del municipio y el impulso a los servicios sociales para la atención de todas las familias.