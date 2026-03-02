Impulsan para este próximo domingo, 8 de marzo, una jornada de limpieza del litoral de Corrubedo

Helmut Bande, de Grip Surf School, flanqueado por los concejales Fernando Abrandes y Víctor Reiriz, presentó el cartel de la actividad promovida por su entidad

La entidad Grip Surf School, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribeira, impulsa una jornada de limpieza en el litoral de Corrubedo, con la finalidad principal de concienciar e actuar directamente en la protección del entorno natural. Esta previsto que esta acción se desarrolle entre las diez de la mañana y la una de la tarde en el tramo comprendido entre el inicio de la playa de A Ladeira y el arenal de A Robeira, con la posibilidad de que se pueda ampliar hasta la playa de O Prado en función de la participación. El punto de encuentro será en las instalacións del propio Grip Surf School.

Se trata de una jornada abierta a la totalidad de la ciudadanía y personas voluntarias que deseen sumarse a la recogida manual de residuos en la costa, en una actividad que combina compromiso ambiental y educación en valores de respeto y cuidado del medio natural. Desde el Gobierno local se destaca que la importancia de este tipo de iniciativas de colaboración entre entidades privadas, tejido asociativo y Administración pública, que contribuyen a preservar uno de los principales patrimonios del municipio, que es su litoral. Por ello, anima a los ribeirenses a participar activamente en esta iniciativa y a continuar implicándose en la conservación de los espacios naturales de la zona, que subraya que son fundamentales para la identidad, la calidad de vida y el atractivo turístico de la capital barbanzana.