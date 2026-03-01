Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira 

El Concello destinará este año 15.000 euros para apoyar a entidades culturales locales

Se distribuirán entre distintas asociaciones con el objetivo de apoyar la organización de actividades a lo largo del 2026

Fátima Pérez
01/03/2026 07:32
La alcaldesa, Mariola Sampedro, explicó la situación en la que se encuentra el expediente administrativo para la adquisición de la nave de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SA
La alcaldesa, Maria Sampedro
Chechu Río
La junta del gobierno local de Ribeira aprueba la concesión de las subvenciones correspondientes a la línea de Actividad Cultural 2025 dirigida a entidades sin ánimo de lucro del municipio barbanzano.

El importe total de las ayudas concedidas asciende a cerca de 15.000 euros, que se distribuirán entre distintas asociaciones culturales con el objetivo de apoyar la organización de actividades a lo largo del año, incluyendo programación musical, eventos tradicionales, iniciativas audiovisuales, dinamización vecinal y propuestas de carácter formativo y divulgativo.

Estas subvenciones reforzarán el tejido asociativo cultural de Ribeira, contribuyendo a la dinamización social de las parroquias y del conjunto del municipio, así como a la conservación de las tradiciones, la promoción de la cultura gallega y la creación de nuevos espacios de participación ciudadana.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destaca además el papel fundamental que desempeñan las asociaciones culturales en la vida asociativa, siendo un motor esencial de actividad, cohesión social e identidad local. Destaca también su trabajo  durante todo el año para ofrecer una programación diversa y de calidad a todos y todas las vecinas del municipio. 

