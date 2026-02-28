Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira 

Una conductora resulta herida leve tras salirse de la vía en Corrubedo esta madrugada

El siniestro se produjo a las 1:34 horas en la carretera AC-303, en el lugar de Teira

Fátima Pérez
28/02/2026 11:29
Salida de vía en Corrubedo
Cedida
Una conductora resultó herida leve esta madrugada en un accidente de tráfico en el lugar de Teira, en la parroquia de Corrubedo. El siniestro se produjo a las 1:34 horas en la carretera AC-303 en el kilómetro 5.440. 

El vehículo se salió de la vía en una curva hacia la izquierda antes de enfilar la Avenida Buenos Aires cuando circulaba en dirección al núcleo de Corrubedo. 

Como consecuencia del accidente, la conductora sufrió lesiones leves. Hasta el punto se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que procedió a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para valorar su estado.

El vehículo quedó fuera de la vía y no obstaculizó la circulación. El servicio de Grúas Galicia lo retiró pasadas las siete y media de esta mañana. 

Hasta el lugar también se desplazaron bomberos de Ribeira, Policía Local y el GAEM de Ribeira.

