Stop Desahucios negocia con una entidad bancaria para evitar que una ribeirense pierda su casa

La plataforma quiere lograr un alquiler social para la mujer D.A.

La Plataforma Stop Desahucios de O Barbanza inicia negociaciones con una entidad bancaria para evitar el desahucio de una mujer de Ribeira que podría perder su vivienda tras generar grandes deudas por una mala gestión de créditos.

La plataforma asegura que esta mujer, pensionista, sufrió distintos reveses en sus negocios, generando deudas y perdiendo así todas las propiedades que tenía a su nombre. Ahora parece que lo siguiente será el embargo de su vivienda habitual, por ello Stop Desahucios está tratando de lograr un acuerdo con la entidad bancaria, con el apoyo de la Valedora do pobo, para conceder a esta mujer un alquiler social. “Queremos que por lo menos pueda mantener su vivienda habitual”, explican.

Tal y como aseguran desde la asociación barbanzana, el desahucio, de llevarse a cabo, será el próximo 13 de marzo por orden de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira.