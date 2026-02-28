Ribeira sale a las calles para reclamar un convenio digno para el personal del sector conservero

Manifestación del sector conservero en Ribeira Cedida

El personal del sector de la conserva sale a las calles en Ribeira para manifestar su deseo de alcanzar un convenio justo para la conserva en Galicia.

Tal y como apuntan datos del Anfaco-Cecopesca, la industria conservera y las empresas de salazón y congelados facturan cerca de 12.100 millones de euros y sostienen 26.300 puestos de trabajo, 11.000 de ellos en Galicia.

A la movilización asistieron también representantes del BNG, quienes mostraron su apoyo al considerar este sector “unha actividade estratéxica para o emprego e a economía da bisbarra da Barbanza”.

Por su parte, la diputada Rosana Pérez Fernández calificó de “ilóxico” que la negociación del convenio se esté llevando a cabo en Madrid, ya que asegura que más del 75% de las empresas conserveras se encuentran en Galicia. “Falamos de un sector altamente feminizado, no que seguen existindo desigualdades que provocan que moitas mulleres padezan condicións máis precarias ca os seus compañeiros varóns”, apuntó Pérez.

Por todo ello los nacionalistas le piden a los sindicatos Estatales, antes de firmar nada, que tengan en cuenta que las reivindicaciones no se van a detener.