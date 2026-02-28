Ribeira presenta su programa para este 8-M en el que fusiona cultura, reflexión y deporte

Presentación oficial del programa del 8-M en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira presenta la programación conmemorativa del 8-M con una propuesta que combina cultura, reflexión y deporte destacando la Vuelta Ciclista Femenina,.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que “a igualdade non se constrúe só con palabras, senón tamén cos pequenos feitos e co traballo constante no día a día”. En esa línea, subrayó la importancia de que las administraciones locales sigan promoviendo espacios de visibilidad, participación y reconocimiento del papel de las mujeres en todos los ámbitos.

Seis días de actividades

La programación, que se desarrollará a lo largo del mes de marzo, incluye actividades pensadas para diferentes edades y perfiles, combinando propuestas culturales, encuentros de reflexión e iniciativas vinculadas al deporte. El objetivo es ofrecer una conmemoración abierta, plural y participativa.

Uno de los momentos destacados será el día 9 de marzo a las 19:00 horas con la presentación de la Vuelta Ciclista Femenina en el auditorio nuevo, un evento que refuerza la apuesta del Concello por vincular igualdad y deporte, favoreciendo referentes y oportunidades para las nuevas generaciones. Desde el gobierno señalan que “o deporte é tamén un espazo clave para avanzar en igualdade”.

Con esta programación, reafirma su compromiso con una sociedad basada en el respeto, la igualdad de oportunidades y la colaboración entre instituciones y vecindad.

La administración municipal anima a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a hacer de este Día de la Mujer una fecha de reflexión y también de celebración de los avances alcanzados.