El puerto de Ribeira acoge una formación sobre barreras anticontaminación en el mar

Jornada de formación teórico-práctica en el puerto de Ribeira Cedida

Gardacostas de Galicia celebró una jornada de formación teórico-práctica en el puerto de Ribeira sobre el despliegue de barreras anticontaminación.

Esta actividad formativa resulta esencial para afianzar los procedimientos operativos, mejorar la capacidad de respuesta ante episodios de contaminación y adiestrar al personal en el uso de equipos, medios materiales y técnicos especializados, garantizando una actuación eficaz y coordinada en situaciones de emergencia.

La jornada tuvo un carácter especialmente relevante al contar, por primera vez, con la participación conjunta de efectivos de otras administraciones y organismos públicos. Junto a los agentes de Gardacostas de la Unidad Operativa de Ribeira, participaron también profesionales de la embarcación Salvamar Sargadelos de Salvamento Marítimo (Sasemar), de la lancha de salvamento Hermes de Cruz Roja del Mar y de la policía portuaria de Portos de Galicia en Ribeira, reforzando así la interoperabilidad entre servicios.