El XVII Premio Atlante de Gravado repartirá este año más de 17.000 euros en premios

El director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez, presentando una exposición en el museo Cedida

El XVII Premio Atlante 2025, convocado por la Fundación Museo de Artes do Gravado de Ribeira, repartirá este año más de 17.000 euros en premios para artistas nacionales e internacionales que presenten obras inéditas realizadas con técnicas tradicionales o digitales.

La Fundación Museo de Artes de Ribeira informa que las obras premiadas formarán parte de una edición especial de la Fundación, que incluirá los seis grabados ganadores, junto con 25 ejemplares y dos pruebas de artista por obra. Las obras podrán venderse durante la exposición, recibiendo el artista la la totalidad del importe.

El certamen cuenta con varios premios en metálico, entre los que destacan el Premio Ramiro Carregal Rey valorado en 5.000 euros, el de Pilar Seoane Sánchez que otorgará 2.500 euros, dos premios de 2.500 euros que concederá el Concello de Ribeira, otros dos del mismo importe de Congalsa y Pedras de Santiago -este solo para artistas gallegos-, y finalmente, el premio Manuel Ayaso de 2.000 euros para artistas menores de 25 años.

Los artistas interesados deberán enviar sus obras sin enmarcar y protegidas a la sede de la Fundación hasta el próximo 31 de mayo. Junto a la obra, se deberá remitir también la siguiente documentación: datos personales, técnica utilizada y medidas de la plancha, breve currículum artístico y fotocopia del DNI o pasaporte.

El jurado del certamen estará compuesto por siete profesionales del arte quienes seleccionarán las obras finalistas.