Ribeira 

Las entradas para los espectáculos de Carlos Blanco y Mago Orbit se podrán comprar desde este lunes

Fátima Pérez
27/02/2026 17:32
La concejalía de Cultura de Ribeira
La concejalía de Cultura de Ribeira informa que la venta de entradas para los espectáculos de Carlos Blanco y Mago Orbit abrirá el próximo lunes 2 de marzo a las 09:00 horas y el precio de las entradas será de 14 y 28 euros respectivamente.

Las entradas se podrán adquirir presencialmente en la OAC de la Casa do Concello o a través de la plataforma online ataquilla.com.

El espectáculo ‘A penúltima’ de Carlos Blanco será el jueves 8 de mayo a las 20:30 horas, mientras que  ‘Acero 2.0’ del Mago Orbit será el 9 de mayo a las 21:00 horas. 

