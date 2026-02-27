Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira 

Herido leve tras volcar con el coche esta mañana en la Rotonda da Áncora, en el centro de Ribeira

Fátima Pérez
27/02/2026 13:52
Coche volcado en la Rotonda da Áncora
Coche volcado en la Rotonda da Áncora
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un coche volcó esta mañana en la Rotonda da Áncora, entre los barrios de Abesadas y Cubeliños, en el casco urbano de Ribeira. El incidente ocurrió a las 7:54 horas, coincidiendo con la hora de entrada a los colegios, lo que provocó importantes retenciones de tráfico.

Un Citroën C4 de última generación acabó volcado sobre la calzada tras colisionar contra otro vehículo de la misma marca y modelo, pero más antiguo, que estaba aparcado

Trasladado en una ambulancia al Hospital do Barbanza un conductor cuyo coche acabó volcado tras chocar contra otro aparcado en Corrubedo

Más información

Según informaron fuentes locales, un vehículo se subió por un camión-plataforma que se encontraba estacionado y sin ocupantes, ya que el conductor del camión estaba recogiendo una grúa pluma para cargarla. Aunque el vuelco fue muy aparatoso, afortunadamente el conductor, de unos 50 años, solo resultó herido leve pero fue trasladado en ambulancia al Hospital de O Barbanza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina