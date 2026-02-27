Herido leve tras volcar con el coche esta mañana en la Rotonda da Áncora, en el centro de Ribeira

Coche volcado en la Rotonda da Áncora Chechu Río

Un coche volcó esta mañana en la Rotonda da Áncora, entre los barrios de Abesadas y Cubeliños, en el casco urbano de Ribeira. El incidente ocurrió a las 7:54 horas, coincidiendo con la hora de entrada a los colegios, lo que provocó importantes retenciones de tráfico.

Según informaron fuentes locales, un vehículo se subió por un camión-plataforma que se encontraba estacionado y sin ocupantes, ya que el conductor del camión estaba recogiendo una grúa pluma para cargarla. Aunque el vuelco fue muy aparatoso, afortunadamente el conductor, de unos 50 años, solo resultó herido leve pero fue trasladado en ambulancia al Hospital de O Barbanza.