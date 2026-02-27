Entran a robar en una vivienda habitada de la parroquia ribeirense de Carreira y huyen por temor a ser descubiertos

Los cacos accedieron al interior de la casa tras romper el cristal de una ventana de la planta baja en su parte trasera, y de donde arrancaron la persiana Chechu Río

Una vivienda habitada de la parroquia ribeirense de Carreira se sumó a la oleada de robos de diferente naturaleza perpetrados en las últimas semanas y entre los que se incluye un buen número de inmuebles de ese tipo y similares, además de en vehículos. En este caso, los amigos de lo ajeno aprovecharon que la propietaria se ausentó de su casa para acceder a su interior. Lo hicieron por su parte posterior, para evitar que pudieran descubrirlos vecinos o viandantes, y en primer lugar arrancaron la persiana de una ventana de la planta baja y forzaron esta última para poder entrar a robar.

Todo apunta a que los cacos se hallaban todavía dentro de la vivienda cuando regresó su dueña, y que posiblemente huyeron en ese momento al escuchar ruidos que les hicieron temer que podían descubrirlos con las manos en la masa. Se sospecha que los ladrones se encontraban en la planta alta de la casa y que, para poder salir, abrieron una ventana, también situada en la parte posterior, y desde allí descendieron, para lo que colocaron previamente un elemento que redujo la altura desde la que tenían que bajar, para luego abandonar el lugar.

Luz encendida

La propietaria se encontró a su llegada una luz encendida dentro de la casa. En un primer momento, pensó que pudo olvidársele apagarla, aunque no creía ni tan siquiera que la hubiera encendido, pues antes de salir aún había luz natural suficiente. Pero, la confirmación de que se había convertido en una nueva víctima de un robo llegó al encontrar todo revuelto, pero ya no había nadie dentro.

Fue entonces cuando llamó de inmediato a la Policía Nacional, que acudió en un primer momento con una patrulla de seguridad ciudadana, y poco después lo hizo la unidad científica de la comisaría ribeirense, que realizó una inspección, tomó fotografía y recogió huellas, así como indicios y pruebas que permitan avanzar sobre la autoría de los ladrones. Posteriormente, la dueña presentó la denuncia.