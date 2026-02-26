Trasladado en una ambulancia al Hospital do Barbanza un conductor cuyo coche acabó volcado tras chocar contra otro aparcado en Corrubedo

Un Citroën C4 de última generación acabó volcado sobre la calzada tras colisionar contra otro vehículo de la misma marca y modelo, pero más antiguo, que estaba aparcado Chechu Río

Un conductor que en marzo cumplirá 70 años y que es vecino de la parroquia de San Pedro de Muro, en el municipio de Porto do Son, resultó herido, con pronóstico reservado, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve y veinte de esta noche en la Avenida Buenos Aires, carretera de entrada a Corrubedo, en las inmediaciones del vial de acceso al puerto de dicha parroquia ribeirense. Al parecer, el Citroën C4 de última generación que manejaba el casi septuagenario en dirección hacia el faro se salió de la vía por el margen derecho e impactó contra el eje trasero izquierdo de otro Citroën C4 más antiguo que se encontraba aparcado y al que desplazó, subiéndolo a la acera y quedado pegado a la fachada principal de una casa de piedra. El automóvil que conducía el hombre de 69 años salió despedido tras el impacto y acabó quedando volcado sobre la calzada.

Fue un particular el que a las 21.22 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se acababa de registrar ese siniestro y que había una persona dentro de los coches implicados que precisaba de asistencia sanitaria. Fue entonces cuando los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de circulación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Dicho servicio sanitario movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), con base en Ribeira, con el equipo médico del PAC de Ribeira que, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias, le prestó una primera asistencia a la víctima. El conductor herido fue inmovilizado con collarín y, tras subirlo a la camilla, fue evacuado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba una atención médica más exhaustiva y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, el 112 avisó a la Policía Local de Ribeira, que se encarga de instruir el atestado del accidente de tráfico al tratarse de un tramo viario de titularidad municipal y que es de su competencia, y que le realizó la prueba de alcoholemia al conductor y arrojó un resultado negativo. Además, también movilizó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a los efectivos de servicio del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal ( GAEM), que se encargaron conjuntamente de las labores de retirada de la calzada de los restos de los vehículos siniestrados y de la limpieza de los líquidos y aceites derramados sobre el pavimento. La circulación se vio interrumpida hasta que Grúas Galicia procedió a la retirada de los automóviles implicados en el accidente, y en torno a las once menos veinte de esta noche se restableció la normalidad en la circulación.