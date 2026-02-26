Inician la retirada de los vehículos embargados por juzgados y que estaban depositados en una parcela urbana de Ribeira

Desguaces Barbanza está procediendo a la retirada de los vehículos embargados de una parcela situada a la entrada del parque periurbano de San Roque Chechu Río

Hoy, 26 de febrero de 2026, es una fecha que se podría calificar de histórica para la capital barbanzana pues, finalmente, se procedió con el inicio de la retirada de la decena de vehículos embargados por los juzgados y que estaban depositados, algunos de ellos desde hace unos 30 años, en una parcela urbana en las inmediaciones del edificio del Tribunal de Instancia de Ribeira y de la sede de la Policía Local, así como de edificios de viviendas y en la entrada peatonal hacia el parque periurbano de San Roque.

Para supervisar las labores de retirada por parte de Desguaces Barbanza de esos coches, que son pura chatarra, se contó con la presencia de la alcaldesa, María Sampedro Fernández, y del director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni Albert. De hecho, cabe recordar que el 11 de mayo del 2023 la primera edila ribeirense le solicitó al Tribunal de Instancia del partido judicial la retirada de esos automóviles, y fue entonces cuando la letrada de la Administración de Justicia de la Plaza 2 de dicho órgano se dirigió un oficio a la Dirección Xeral de Xustiza para que se procediera con los trámites.

Tras el cambio de gobierno, que tuvo lugar semanas más tarde, con el inicio del nuevo curso judicial, en septiembre, la entonces portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, María Sampedro, mantuvo una entrevista con el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, para retomar esa cuestión que estaba pendiente de solucionar y hacer efectiva esa medida a la mayor brevedad posible. Desde las filas populares recordaron entonces que, antes del cambio de gobierno, se había conseguido "o visto bo dos xulgados de Ribeira" para poder retirar esos vehículos de su actual ubicación.

Sampedro Fernámdez explicó entonces que, el Ayuntamiento intentó con anterioridad, en varias ocasiones y por diversos canales, que se pudiesen retirar esos vehículos hasta que las gestiones dieron sus frutos a finales de la primavera de 2023. "Isto redundará en beneficio dos ribeirenses e do seu patrimonio natural, erradicando un foco de insalubridade ademais de antiestético nun lugar próximo ao noso pulmón verde", manifestó en aquel momento la edila del partido de la gaviota, quien expresaba su confianza de que tal retirada se hiciese en un corto espacio de tiempo. Ahora, señaló que esa ha sido una de las primeras cuestiones que ha tratado de solucionar al llegar a la Alcaldía tras la moción de censura, y que los trámites realizados han permitido convertir esta fecha en un “día histórico para Ribeira”.

