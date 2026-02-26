El camino de Os Muiños, en Oleiros, cuenta con un pavimento renovado de aglomerado asfáltico en caliente tras una inversión de 45.135 euros
Operarios de la empresa Nemesio Ordóñez SA (NOSA) remataron la ejecución de las obras de asfaltado en el camino de Os Muíños, en la parroquia de Oleiros, que le adjudicó el Ayuntamiento de Ribeira por importe de 45.135 euros, y que estaba incluida en el POS+2024. Esta actuación se enmarcó en la línea de mejora continua de las infraestructuras municipales que desde la Administración local se está desarrollando en distintos puntos de la localidad, para reforzar la seguridad y la calidad de los servicios públicos.
Desde el Ejecutivo local recordaron que dicho camino presentaba un pavimento muy deteriorado, “con presenza de numerosos baches e disgregacións que dificultaban a circulación e supuñan un risco para vehículos e persoas usuarias da vía”. Y agregó que para mejorar la seguridad viaria y garantizar unas condiciones adecuadas de tránsito, fue por lo que se llevó a cabo la renovación integral del firme con aglomerado asfáltico en caliente, “que permitirá dotar á vía dunha maior durabilidade e resistencia”.
La alcaldesa, María Sampedro, destacó que “esta actuación permite dar resposta a unha necesidade real nunha vía moi transitada, mellorando a seguridade e as condicións de circulación”. Por último, la primera edila incidió en que “o mantemento e a posta ao día das infraestruturas locais é unha prioridade, porque afecta directamente á calidade de vida no noso municipio”.