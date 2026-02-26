Dos hermanos logran frustrar un robo de madrugada en sus viviendas en Aguiño, en Ribeira

Los dueños de ambas viviendas están convencidos de que el caco rebasó el cierre perimetral ayudándose de los peldaños de un poste de hormigón del alumbrado público Chechu Río

Preocupados por la gran alarma social que suscita la oleada sin freno de los robos en viviendas y coches en Ribeira, son numerosos vecinos que se mantienen vigilantes, incluso hasta horas de la madrugada, para tratar de evitar que los amigos de lo ajeno se salgan con la suya, pues señalan que entran y salen de los juzgados sin que las autoridades competentes tomen medidas para evitar su actividad delictiva. Así, en la noche del lunes al martes, la misma en que ocho vehículos aparecieron con cristales de ventanillas rotos, siendo objeto de robos varios de ellos, dos hermanos de Aguiño frustraron la acción delictiva de los ladrones en sus casas de la Rúa Celso Emilio Ferreiro.

Todo empezó a 2.10 horas cuando uno de ellos, que aún permanecía despierto, escuchó un fuerte estruendo en la persiana de una casa próxima a la suya y que es propiedad de su hermano. Le extrañó bastante, pues ese tipo de ruido sólo se escucha en noches de temporal en las que azota el viento con fuerza, pero esa madrugada todo estaba en calma. Temiendo que se tratase de un robo, salió rápido a la calle, pero no vio nada, ni a nadie, por lo que volvió a su domicilio. Pasadas las cuatro de la madrugada, su hija escuchó un golpe leve en la persiana de su habitación, pero no le dio importancia ya que creyó que lo había soñado, y se dio la vuelta para seguir durmiendo.

Ruidos estruendosos

Instantes después, se despertó nuevamente al sentir otros dos ruidos mucho más estruendosos procedentes de la misma persiana y gritó “¿quen anda aí?”. Encendió la luz del dormitorio, lo que provocó que el ladrón desistiera de sus intenciones. Entonces, ella se lo contó a su padre, que llamó a su hermano, y juntos salieron a la calle en busca del caco, dirigiéndose hacia el lugar del que procedía el ruido del golpeo en el portalón de una finca cercana. Allí vieron a una joven con la cabeza tapada con capucha y con el teléfono móvil en la mano escribiendo y enviando mensajes.

Ambos se dirigieron a ella, en la que detectaron que estaba bajo efectos de drogas y a la no identificaron como vecina de la zona, por lo que le preguntaron qué hacía allí. Ella reaccionó diciendo que estaba desorientada y no sabía donde se encontraba. En un momento dado, quiso agarrar del brazo a uno, pero logró que le soltase. Luego la dejaron marchar porque creyeron que ella no era la ladrona, pues en las condiciones que estaba no la veían capaz de saltar el cierre de su propiedad. Se fue por la misma acera y unos metros adelante giró hacia un callejón y la perdieron de vista.

Posible cómplice

Sin embargo, pasadas las horas, estos hermanos aguiñenses no descartan que la joven referida pudiera ser cómplice del ladrón que trató de entrar en sus casas, y que el ruido en el portalón vecino lo realizó para desviar la atención de los moradores de la casa y, así darle tiempo a su compañero de fechorías a huir. Posteriormente a dejar marchar a la chica, ambos permanecieron en vela hasta las seis de la madrugada y estuvieron inspeccionando su finca con uso de linternas por si el ladrón seguía allí, pero no vieron nada. En las dos jornadas siguientes estuvieron tratando de localizar el lugar por el que el ladrón había accedido al recinto donde se ubican sus viviendas, así como buscar pisadas o cualquier tipo de huella, pero ellos no lograron encontrarlo.

Quien lo consiguió fue la madre cuando se disponía a proporcionarle los cuidados habituales a sus plantas. Entonces, descubrió que una planta de aloe vera que al lado del cierre perimetral de bloques y malla metálica estaba aplastada, por lo que tuvieron que retirarla y sustituirla por otra distinta. Ello provocó que tanto ella como sus hijos empezasen a pensar que el amigo de lo ajeno pasó y pisó por allí. Además, el hecho de que por la parte exterior de dicho muro haya un poste de hormigón del alumbrado público les ha hecho sospechar que el ladrón se pudo valer de los peldaños de esa columna para rebasar la valla de un pàr de metros de altura para acceder a su propiedad. Sobre lo que todavía no tienen ninguna evidencia es por donde se escapó.