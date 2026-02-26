Dos conductores resultaron heridos en sendos choques por alcance en las carreteras AC-309, en A Carballa, y AC-303, en Bretal

Un Seat León fue uno de los dos coches implicados en el siniestro registrado en la Avenida da Paz, en la parroquia ribeirense de Palmeira Chechu Río

Un hombre y una mujer, ambos de mediana edad, resultaron heridos, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de dos accidentes de tráfico, consistentes en sendas colisiones por alcance, registrados en la mañana de ayer en viales que atraviesan por el municipio de Ribera. El primero de ellos tuvo lugar poco antes de las ocho menos cuarto de la mañana en la carretera de titularidad autonómica AC-309, en el tramo denominado Avenida da Paz, entre A Carballa y As Saíñas, en el lugar de Figueirido, en la parroquia de Palmeira.

En este siniestro se vieron implicados un Seat León, a los mandos de un conductor de 20 años, y un Peugeot 206, conducido por un varón de 48 años, que iban en dirección hacia el vial AC-305 cuando este último automóvil se detuvo en la calzada para girar hacia la izquierda con la finalidad de dirigirse hacia el lugar de Lixó por la Rúa Cochón, y fue alcanzado por el otro vehículo.

Un particular contactó con el 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona que resultó herida leve en el choque entre los dos automóviles. Sus gestores dieron traslado del accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), para asistir a la víctima. También se movilizó a los Bomberos y Policía Local de Ribeira y también a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que instruye el atestado. También acudieron los servicios de grúa para proceder a la retirada de ambos vehículos.

Coche y camión

Prácticamente, cuatro horas después, la carretera de titularidad autonómica AC-303, entre Xenxides (Oleiros) y Corrubedo, a su paso por Bretal, en la parroquia de Olveira, fue escenario de un choque por alcance entre su vehículo de la marca Fiat y un camión de recogida de basura que le precedía. Un particular avisó a las 11.44 horas del suceso al 112 Galicia, desde donde se solicitaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia asistencial para atender a la herida. Igualmente, se movilizaron los Bomberos, el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que colaboraron en la atención a la víctima, la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado del accidente para depurar la responsabilidad del mismo.

Hasta el lugar de los dos accidentes se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y su personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a las víctimas, a las que inmovilizó. Tras introducirlas en el vehículo asistencial, seguidamente, se procedió al traslado de ambas al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. La finalidad de ello fue que ambos conductores pudieran recibir la atención médica que precisaban y les realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.