Cinco funciones teatrales y cuatro monólogos conforman la oferta del ciclo ‘Marzo de Espectáculo’ en el auditorio de Ribeira

Los técnicos culturales Sara García y Unai González flanquearon a la concejala Ana Barreiro en la presentación del cartel del ciclo 'Marzo de Espectáculo' Chechu Río

La Concellería de Cultura de Ribeira apuesta por las artes escénicas en su ciclo ‘Marzo de Espectáculo’, a través del que ofrecerá gratis, hasta completar el aforo del patio de butacas del auditorio, un amplio abanico de autores consagrados del teatro y retranca gallega, con actuaciones recomendadas para mayores de 13 años. Se trata de monólogos que, tal y como indicó la edila de dicha área, Ana Barreiro, serán los viernes, a 21.15, mientras que las funciones teatrales a cargo de compañías gallegas serán los sábados a las 20.00 horas, en todos los casos con apertura de puertas media hora antes de cada sesión.

Las funciones teatrales ya empezarán este sábado -último día de febrero- con el grupo ‘O Pedroso’ de Narón, con colaboración de la entidad Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, que pondrá en escena ‘O mundo ao revés’. La siguiente representación será el 7 de marzo con la asociación Terra de Outes y la pieza ‘Comedia bífida’ de Manuel Núñez Singala; el 14 llegará la compañía de la asociación Charamela de Melide con la función ‘E parecía parvo!’, un texto de Mary Gómez Neira; el 21 será la Escola Municipal de Teatro de Narón con ‘Terapias alternativas, y el 28 se presentará Noite Bohemia de A Coruña con ‘Yerma’ de Federico García Lorca.

Los monólogos arrancarán el 6 de marzo con la actuación de Vero Rilo y Ángeles Goás bajo el título ‘Contos colorados’, que recoge historias de la tradición oral a través de mujeres de aldeas; el 13 será Leti da Taberna la que ofrecerá la pieza de humor visceral ‘Enredada’, el 20 será Avelino González con ‘Chistes que foron contos’, y el 27 cerrará el ciclo Malala Ricoy con ‘Sexo seguro, ¿seguro?’.