Cinco funciones teatrales y cuatro monólogos conforman la oferta del ciclo ‘Marzo de Espectáculo’ en el auditorio de Ribeira
Varias compañías escénicas representarán obras con textos de Federico García Lorca o Manuel Núñez, mientras que en la otra propuestas se contará con las actuaciones de Malala Ricoy o Avelino González
La Concellería de Cultura de Ribeira apuesta por las artes escénicas en su ciclo ‘Marzo de Espectáculo’, a través del que ofrecerá gratis, hasta completar el aforo del patio de butacas del auditorio, un amplio abanico de autores consagrados del teatro y retranca gallega, con actuaciones recomendadas para mayores de 13 años. Se trata de monólogos que, tal y como indicó la edila de dicha área, Ana Barreiro, serán los viernes, a 21.15, mientras que las funciones teatrales a cargo de compañías gallegas serán los sábados a las 20.00 horas, en todos los casos con apertura de puertas media hora antes de cada sesión.
Las funciones teatrales ya empezarán este sábado -último día de febrero- con el grupo ‘O Pedroso’ de Narón, con colaboración de la entidad Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, que pondrá en escena ‘O mundo ao revés’. La siguiente representación será el 7 de marzo con la asociación Terra de Outes y la pieza ‘Comedia bífida’ de Manuel Núñez Singala; el 14 llegará la compañía de la asociación Charamela de Melide con la función ‘E parecía parvo!’, un texto de Mary Gómez Neira; el 21 será la Escola Municipal de Teatro de Narón con ‘Terapias alternativas, y el 28 se presentará Noite Bohemia de A Coruña con ‘Yerma’ de Federico García Lorca.
Los monólogos arrancarán el 6 de marzo con la actuación de Vero Rilo y Ángeles Goás bajo el título ‘Contos colorados’, que recoge historias de la tradición oral a través de mujeres de aldeas; el 13 será Leti da Taberna la que ofrecerá la pieza de humor visceral ‘Enredada’, el 20 será Avelino González con ‘Chistes que foron contos’, y el 27 cerrará el ciclo Malala Ricoy con ‘Sexo seguro, ¿seguro?’.