Ambar logra convertir sus iniciativas en contenidos radiofónicos de calidad a través de un taller de creación y edición de 'podcasts'
Las personas asistentes trabajaron en la planificación y guionización, en las técnicas de grabación y edición básica y en la aplicación real en los proyectos actuales de los participantes
Una jornada intensiva de comunicación celebrada esta mañana en las instalaciones de la Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional en Frións (Carreira-Ribeira), con la colaboración de la Fundación Cibervoluntarios, permitió la transformación de las ideas en sonido, y que las personas participantes pudieran adquirir las competencias necesarias para convertir sus iniciativas en contenidos radiofónicos de calidad. Fue a través de un taller de que se centró en la creación y edición de 'podcasts' y que se estructuró en una metodología práctica que recorrió todas las fases de producción.
Así, trabajaron en la planificación y guionización, empezando por la organización de contenidos y el trabajo en la estructura de un guión sólido; las técnicas de grabación y edición básica, en las que los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sus claves técnicas, con especial hincapié en la escucha activa y la expresión corporal; y la aplicación real en los proyectos actuales de los participantes, garantizando la transferencia directa del aprendizaje.
“Esta xornada proporcionounos as ferramentas clave para facernos escoitar e profesionalizar a mensaxe dos nosos proxectos", sinalaron al remate de la sesión desde la organización, que precisó que esta iniciativa “reforza o compromiso ca alfabetización dixital e o empoderamento comunicativo, dotando ós novos creadores de recursos para destacar nunha contorna dixital cada vez máis competitiva”.