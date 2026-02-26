Ambar logra convertir sus iniciativas en contenidos radiofónicos de calidad a través de un taller de creación y edición de 'podcasts'

La sede de la asociación Ambar acogió esta mañana un taller de creación y edición de podcasts Cedida

Una jornada intensiva de comunicación celebrada esta mañana en las instalaciones de la Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional en Frións (Carreira-Ribeira), con la colaboración de la Fundación Cibervoluntarios, permitió la transformación de las ideas en sonido, y que las personas participantes pudieran adquirir las competencias necesarias para convertir sus iniciativas en contenidos radiofónicos de calidad. Fue a través de un taller de que se centró en la creación y edición de 'podcasts' y que se estructuró en una metodología práctica que recorrió todas las fases de producción.

Así, trabajaron en la planificación y guionización, empezando por la organización de contenidos y el trabajo en la estructura de un guión sólido; las técnicas de grabación y edición básica, en las que los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sus claves técnicas, con especial hincapié en la escucha activa y la expresión corporal; y la aplicación real en los proyectos actuales de los participantes, garantizando la transferencia directa del aprendizaje.

“Esta xornada proporcionounos as ferramentas clave para facernos escoitar e profesionalizar a mensaxe dos nosos proxectos", sinalaron al remate de la sesión desde la organización, que precisó que esta iniciativa “reforza o compromiso ca alfabetización dixital e o empoderamento comunicativo, dotando ós novos creadores de recursos para destacar nunha contorna dixital cada vez máis competitiva”.