Una conductora resulta herida en una colisión entre su coche y un camión de recogida de basura en Bretal

Un coche de la marca Fiat sufrió diversos daños en su parte frontal como consecuencia de la colisión por alcance con un camión de recogida de basura en Olveira

Una conductora de unos 41 años resultó herida, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las doce menos cuarto de este mediodía en la carretera de titularidad autonómica AC-303, entre Xenxides (Oleiros) y Corrubedo, a la altura del lugar de Bretal, en la parroquia ribeirense de Olveira. Al parecer, el siniestro se produjo debido a una colisión por alcance entre su vehículo de la marca Fiat, que iba hacia Olveira, y el camión de recogida de basura que le precedía.

Fue un particular el que a las 11.44 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona herida que precisaba de asistencia sanitaria. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de circulación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el lugar del suceso y su personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, seguidamente, trasladó al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, desde el 112 Galicia se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a los efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que colaboraron en la atención a la mujer herida, así como se avisó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, por ser una carretera de su competencia y que se encarga de instruir el atestado del accidente para depurar la responsabilidad del mismo.