La Policía Nacional detiene a un sospechoso por el robo con fuerza en una casa del lugar de Outeiro, en la parroquia ribeirense de Carreira

Una patrulla de la Policía Nacional puso ayer a disposición judicial al joven detenido pòr un robo con fuerza en una casa en Carreira Chechu Río

La inspección y análisis de las pruebas e indicios recogidos que llevaron a cabo componentes de la unidad científica de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía permitieron la identificación del presunto autor de un robo con fuerza registrado entre las siete y las ocho de la tarde del pasado 12 de febrero en una casa deshabitada en el lugar de Outeiro, en la parroquia de Carreira. Así lo pudo saber ayer la propietaria del inmueble, quien agregó que ello se consiguió gracias a la extracción de las huellas del sospechoso en el inmueble donde se perpetró el delito contra el patrimonio.

La dueña de esa vivienda indicó que, por unos vecinos pudo saber la hora en la que tuvo lugar el robo, pues a las 19.00 un lugareño que pasó por sus inmediaciones le indicó que no detectó nada anómalo, mientras que otro que pasó cerca de la misma observó que delante del portal había unas lámparas, pero creyó que eran de otro residente que en ese momento tenía a un operario en su domicilio.

Capuchas

Más tarde, una vecina le indicó que vio por ese lugar a tres individuos que con la cabeza cubierta con capuchas, pero en ese momento no le hicieron levantar sospecha alguna, aunque tampoco hay conformación de que pudieran ser los cacos. La mala noticia le llegó a la dueña a las diez de la mañana de la jornada siguiente, cuando le avisaron que tenía una ventana abierta. Al ir a mirar, se percató de que todo estaba bastante revuelto en el interior de la casa y pudo confirmar que le habían entrado a robar y se llevaron un botín que prácticamente era todo lo que había dentro de la misma.

Igualmente, pudo determinarse que los amigos de lo ajeno utilizaron una escalera de mano de la propia casa asaltada para poder acceder a la azotea, donde forzaron una ventana para entrar en el edificio. De dicha vivienda sustrajeron un total de 14 contraventanas de aluminio, media decena de lámparas y un calentador del agua, así como la batería de un tractor y un cuadro, entre otros efectos.

A disposición judicial

Tras la identificación y detención del presunto ladrón, M.S.G., que ronda la treintena de años, pasadas las diez y media de la mañana una patrulla de la Policía Nacional, lo trasladó de los calabozos de la comisaría hasta la sede judicial para poner lo a disposición de la jueza sustituta de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira que, tras acogerse a su derecho a no declarar, decretó su puesta en libertad, después de que la fiscal no pidió su ingreso en prisión.