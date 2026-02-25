Herido un conductor en un accidente de tráfico entre dos coches en la Avenida da Paz, en Palmeira

Un Seat León fue uno de los dos vehículos implicados en la colisión por alcance en la Avenida da Paz, en Palmeira Chechu Río

Un conductor de 48 años de un Peugeot 206 resultó herido, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos coches y que se registró en torno a las ocho menos veinte de esta mañana en la carretera de titularidad autonómica AC-309, en el tramo denominado Avenida da Paz, entre A Carballa y As Saíñas, en el lugar de Figueirido, en la parroquia ribeirense de Palmeira.

El siniestro se produjo debido a una colisión por alcance entre un Seat León, a los mandos de un conductor de 20 años, y el referido Peugeot 206 que iban en dirección hacia el vial AC-305 cuando, al parecer, este último automóvil se había detenido en la calzada para girar hacia la izquierda con la finalidad de dirigirse hacia el lugar de Lixó por la Rúa Cochón y fue alcanzado por el otro vehículo.

Fue un particular el que a las 7.41 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona que resultó herida leve en la colisión por alcance entre dos coches. Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB)

Inmovilización y traslado

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia al conductor herido, al que inmovilizó con collarín y, tras introducirlo en el vehículo asistencial, se procedió a su evacuación hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, el 112 avisó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a la Policía Local ribeirense, que acudieron con sus efectivos para atender el siniestro, y también a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que está previsto que se encargue de instruir el atestado del accidente al tratarse de su competencia la carretera en la que se registró ese siniestro. También acudieron los servicios de grúa para proceder a la retirada de ambos vehículos.

Un Peugeot 206 fue uno de los dos vehículos implicados en una colisión por alcance en la Avenida da Paz, en Palmeira Chechu Río