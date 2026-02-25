El nuevo contrato de transporte público por carretera para O Barbanza reportará notables avances para Ribeira

El alumnado de los IES Nº1 y Leliadoura será uno de los beneficiarios por las mejoras que está previsto introducir en el nuevo contrato de transporte público por carretera para O Barbanza Chechu Río

La nueva licitación del transporte público en O Barbanza, que incluye a Ribeira y sus conexiones con el resto de municipios de la comarca, así como con Santiago de Compostela, Padrón, Dodro y Noia, introducirá avances importantes respecto al contrato que había y que se resolvió de mutuo acuerdo entre la Xunta de Galicia y la concesionaria, Monbús. Así lo desveló la portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, Ana Barreiro, en el último pleno de la corporación municipal, al indicar que, en estos momentos, se ultima el proyecto de explotación del nuevo contrato, tras el análisis de las alegaciones recibidas en el periodo de exposición pública.

Barreiro explicó que se incrementarán los recursos disponibles y se rediseñarán los servicios “para atender as necesidades reais da mobilidade da área e as principais demandas para a mellora dasconexións na bisbarra e coa capital de Galicia”. Así, precisó que para adecuar la capacidad del servicio a la demanda existente, se contará con cinco autobuses más, y la mayoría de ellos tendrá más de 55 plazas.

En lo relativo a la configuración general de los servicios, dicho proyecto de explotación establece que la conexión entre Ribeira y Santiago “se atenderá cunha liña directa por autoestrada e con 30 servizos diarios con frecuencias cada hora”; mientras que en la conexión de la capital barbanzana con el resto de la comarca se incorporará una ruta entre Aguiño y Rianxo, que vertebrará la comarca y permitirá conectar los núcleos de la zona y hacer transbordos con líneas por autopista hacia Santiago de Compostela, con frecuencias de hasta una hora entre semana.

Buses para escolares

El proyecto de explotación también atenderá las necesidades detectadas en el transporte de escolares. Así, se establece el refuerzo de la líneas conectan los IES Número 1 y Leliadoura, para mejorar la atención a todo el alumnado a través de nuevos itinerarios y servicios ajustados a los horarios de esos centros educativos y una mejor repartición del estudiantado con reserva de plazas en los buses.

En cuanto al segundo, que cuenta con servicios integrados en los que la Xunta de Galicia ya realiza reservas de plazas para estudiantes con derecho a transporte gratuito, debido al aumento del número de matrículas, aumentando de 5 a 7 las líneas integradas que irán desde A Pobra, Ribeira, Aguiño, Padín y Os Muiños. Y respecto al primero, al ser un centro educativo urbano cuyo alumnado usa el transporte regular de pasajeros, y que ante las necesidades detectadas se incorporarán dos líneas desde Aguiño y otra en Rianxo, con horarios adaptados a este centro de enseñanza.

Subsanación de deficiencias

El anuncio de la portavoz popular tuvo lugar durante el debate de la moción presentada por el BNG para la mejora del transporte público en Ribeira y la resolución del conflicto laboral de su personal, que fue aprobada por unanimidad. Esa propuesta supondrá que el Ayuntamiento le instará a la Xunta de Galicia a subsanar las deficiencias en ese servicio, así como a implicarse activamente en la resolución del conflicto laboral que atraviesa el transporte público por carretera en la provincia de A Coruña.

"O respaldo unánime da corporación municipal demostra a relevancia e urxencia de actuar ante unha situación que está a afectar diariamente a milleiros de persoas usuarias e traballadoras", manifestó el portavoz de la formación frentista, Luis Pérez. El exalcalde subrayó que este acuerdo supone "un paso importante para defender un servizo público esencial e para esixir responsabilidades ás administracións competentes, despois de anos de políticas impulsadas polo Partido Popular que, segundo sinalan, favoreceron a concentración empresarial e o deterioro do servizo". Y anunció que van a estar "vixiante" para que se cumpla lo acordado y que, en el caso de que no se produzcan avances, los nacionalistas seguirán impulsando iniciativas y acciones institucionales "para defender os intereses da veciñanza".