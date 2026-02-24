La lista de vehículos a los que rompen cristales de ventanillas para robar se incrementa con ocho nuevos afectados en Castiñeiras

El cristal de una ventanilla de un coche aparcado en Os Mosqueiros apareció hecho añicos en su interior Chechu Río

“Quen vai a parar con todo isto?”. Con estas palabras se expresó ayer una de las últimas víctimas de los amigos de lo ajeno que, desde hace varias semanas, se están dedicando a romper cristales de las ventanillas de los coches en Ribeira, ya estén guardados en garajes o aparcados en la calle, para robarles objetos que consideran de valor, aunque también se llevan el dinero que encuentran en ellos. Ayer trascendió que en la madrugada de ayer fueron ocho vehículos, que en este caso se encontraban estacionados al aire libre en Castiñeiras, los que pasaron a engrosar la larga lista de afectados, y en la comisaría ya empezaron a recibir las denuncias de sus propietarios.

Se cree que las acciones delictivas comenzaron en torno a la una de la madrugada, cuando un vecino escuchó el ruido que los ladrones estaban generando al romper cristales de las ventanillas de varios vehículos que se encontraban aparcados en una finca abierta de la Rúa Porto Novo. Sin embargo, la falta de iluminación en esa zona, que se encontraba en penumbra, provocó que no pudiera ver a nadie. Sin embargo, otro residente pudo ver como, al menos, dos individuos huían de la zona. En un primer momento salió en persecución detrás de ellos, pero acabó desistiendo al perderles de vista.

Manos vacías

A falta de que sus propietarios concluyan con el inventario, todo apunta a que los cacos se fueron sin botín alguno, al ser sorprendidos cuando trataban de perpetrar los robos, pero dejaron la rotura de cristales de ventanillas de tres vehículos, uno de los cuales era una furgoneta de reparto del pan. En la zona de Os Areeiros también dejaron su huella.

Posteriormente -se apunta a que pudo ser después de las cuatro y media de la madrugada-, los ladrones se dirigieron hacia la zona de A Revolta, donde rompieron los cristales de las ventanillas de dos coches, llevándose de uno de ellos una cartera con unos 300 euros y del otro diverso material para el lavado de vehículos, pero dejaron la baliza V-16. También estuvieron en Os Mosqueiros, donde hubo dos automóviles afectados, de uno de los cuales sustrajeron una cartera con cerca de 400 euros y tarjetas bancarias.

Los ladrones sustrajeron dinero y material para el lavado de vehículos en dos coches aparcados en A Revolta, pero se dejaron una baliza V16 de emergencias Chechu Río

Los ladrones rompieron los cristales de ventanillas de una furgoneta y de un automóvil que estaban aparcados en una finca abierta de la Rúa Porto Novo Chechu Río