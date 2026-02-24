El pleno da luz verde a la compra por 500.000 euros de la nave de Cerquera en medio de un cruce de méritos en la operación entre Gobierno y oposición
La adquisición del inmueble permitirá que ahora se pueda llevar a cabo su transformación en un espacio multiusos con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El pleno de la corporación municipal de Ribeira aprobó por unanimidad la operación de compraventa por medio millón de euros de la nave de Conservas Cerqueira SA. A pesar de la coincidencia en la votación por parte del equipo de gobierno y de la oposición, sus planteamientos en el debate fueron enfrentados, pues cada uno utilizó sus argumentos para atribuirse el éxito de que, finalmente, se pudiera llevar a cabo la adquisición de este inmueble de gran valor histórico, patrimonial y cultural para todos los ribeirenses.
Así, la alcaldesa, María Sampedro sostuvo que el acuerdo de la compra, en adjudicación directa, por medio millón de euros de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SA, situada en el barrio de Bandourrío, de unos 500 metros cuadrados y de interés histórico, patrimonial, industrial, cultural y arquitectónico, permitirá su transformación en un espacio multiusos para los ribeirenses con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.
"Este acordo permite poñer fin a un expediente cargado de informes técnicos e vinculantes que debían ser rigorosos e que non existían cando, o pasado 10 de outubro, o señor Pérez Barral quixo enganar aos veciños de Ribeira cunha compra ficticia que carecía de calquera validez legal", afirmó la primera edila, quién aseguró que "agora si se materializa con feitos concretos e reais" la adquisición de dicho inmueble, reprochando al anterior gobierno su “política de palabras".
Escritura pública
"Ningunha compra dun inmoble pódese levar a cabo nin por capricho dun alcalde, nin sequera do pleno que é o competente para aprobar este tipo de expedientes", afirmó Sampedro, que agregó que, "mentres non existe unha escritura pública dunha notaría é imposible exercer a compra". La alcaldesa aprovechó para cargar contra la gestión de su predecesor, al que acusó de "non facer nada durante dous anos" para agilizar todo el proceso. "O que vivimos fai catro meses foi unha chambonada, un paripé que se fixo en tres días e coa que algún pretendía arranxar un tema que non é nin moito menos menor, cun inmoble que ten unha parte privada e outra concesionada", apuntó la actual primera edila.
María Sampedro añadió que esa manera de actuar provocó que el Ayuntamiento corriera el riesgo de perder los fondos europeos al firmar un acuerdo que "era nulo de pleno dereito". "Cando un quere arranxar as cousas tarde, mal e arrastro pasa o que pasou, corriase a posibilidade de ter que devolver os cartos cos seus correspondentes intereses, que niso o señor Pérez Barral xa ten experiencia", dijo la regidora ribeirense, que lamentó "a irresponsabilidade institucional cara aos propietarios e cara aos veciños cunha compra falsa, algo que non é digno de ninguén que estivese a gobernar o Concello de Ribeira".
La alcaldesa ribeirense también afirmó, en contraposición a todo lo vivido con el anterior Ejecutivo local, que "as cousas hai que facelas cun traballo continuado, serio e atendendo a razóns técnicas, porque todo o que non sexa así é tratar de vender fume e papel mollado". Por último, indicó que enviará la certificación del acuerdo plenario a la Notaría para proceder a su firma a la mayor brevedad, terminando así con un proceso que permitirá saldar la deuda que el Ayuntamiento de Ribeira tenía desde hace años con los vecinos de Bandourrío.
Propuesta como BIC
El BNG sostuvo que la votación confirmó "un proceso administrativo iniciado e desenvolvido polo goberno encabezado por Luis Pérez Barral". Desde las filas de la formación frentista sostuvieron que el debate sobre dicha fábrica no empezó ahora, sino que se remonta al año 2021, "cando o BNG propuxo a súa declaración como Ben de Interese Cultural para garantir a protección do inmoble, iniciativa que fora rexeitada naquel momento polos votos do PP e de PBBI". Su portavoz municipal y exalcalde señaló que, lejos de abandonar esa iniciativa, "continuamos impulsando xestións ata deixar o expediente completo e só pendente dunha concesión da Demarcación de Costas do Estado, que segue en tramitación e que aínda non está resolta".
Pérez Barral recordó que, tras el cese de la actividad industrial y su traslado a Rianxo al carecer Ribeira de suelo empresarial, volvió a demandar en enero de 2023 la preservación da nave proponiendo un "proxecto integral para revitalizar o barrio de Bandaorrío, elaborado en coordinación co tecido asociativo e centrado na rehabilitación urbana, a dinamización cultural e a defensa dos servizos públicos". El BNG defiende que la ratificación plenaria "evidencia que o camiño iniciado era sólido e axeitado", y considera "sorprendente escoitar críticas agora por parte de quen votou en contra da protección da nave ou de quen atopou o expediente practicamente rematado e só á espera dunha única autorización administrativa como é a concesión de Costas". El edil nacionalista criticó que el PP está intentando trasladar a la ciudadanía "unha versión terxiversada só para evitar recoñecer o traballo feito ao longo deste tempo".
Luis Pérez sostuvo que el legado dejado por el anterior gobierno es "patrimonio público e financiamento histórico", en referencia a la recuperación de Conservas Cerqueira SA, así como la consecución de la mayor cantidad dos fondos europeos en la historia de Ribeira: "6,5 millóns, grazas ao proxecto aprobado cos votos a favor do BNG, do PBBI e do PSOE, sen o apoio do PP e do que agora pretende fachendear".
Cambio en la finalidad del PSTD
Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, argumentó que para adquirir la nave fue necesario modificar la finalidad del Plan Sostenible Turístico en Destino (PSTD) y que eso se hizo “antes do pacto para llevar a cabo la musealización del edificio anexo, PP-PBBI”, y que la compra de Conservas Cerqueira “non se contemplaba polo PP”. Añadió que en diciembre de 2023 llegó al Ayuntamiento un escrito de la empresa propietaria que tasaba la nave en 700.000 euros, y que tras la negociación realizada habían logrado rebajarla en 200.000 euros, “un prezo que se mantén pos o actual gobernó non negociou prezo algún”. “Vostedes non traen nada novo, pois o expediente estaba case completo e se puido aprobar xa cando vostede chegou á Alcaldía”, le dijo el concejal socialista a la regidora local, María Sampedro.
La concejal de Economía e Facenda, Herminia Pouso, sostuvo que cuando llegaron al Gobierno en octubre pasado todavía no se contaba con el preceptico informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ni con la resolución sobre la concesión, ni tampoco el acuerdo plenario, que se adoptó en la sesión ordinaria de ayer. “O que vostedes fixeron antes de ter que abandonar o Goberno local foi queimar os últimos cartuchos de vendefumes e vendepelículas”, y agregó que “vostedes firmaron un protocolo de intencións que no seu punto séptimo que estaba fóra do que indica a Lei de Contratos do Sector Público”. Añadió que para optar a la subvención de dos millones de euros del PSTD ya se estuvo trabajando desde el Ayuntamiento en 2021 y que la adquisición de la nave de Conservas Cerqueira SA ya se estaba “fraguando” desde hacía tiempo con varios acuerdos.
Por último, la portavoz municipal del PP, Ana Barreiro, insistió en la idea de que en el acto con foto del pasado 10 de octubre el anterior gobierno “vendeu fume”, que “aquello non era una compra, senón un brindis ao sol” y que sólo se hizo “no tempo de descontó para xustificar que en dous anos non fixo nada”. Así, calificó el día de ayer como “histórico”, en el que el pleno dio el paso preceptivo para resolver dicho expediente administrativo, recordando que en octubre de 2021 ya se inició su tramitación con la inclusión en la Agenda Urbana de la recuperación y puesta en valor de la fábrica de Conservas Cerqueira SA, así como de la casa de Punta Castro y de la antigua fábrica de Area Secada.