Ribeira impulsará la creación del 'Xardín de Rosalía' con la plantación de rosales en una zona verde del exterior de la Casa da Xuventude

La concejala Juana Brión y una alumna del colegio Galaxia aportaron tierra durante la plantación del rosal en homenaje a Rosalía de Castro Chechu Río

Un centenar de alumnos de tercero a sexto de Primaria del colegio Galaxia se implicaron en la plantación de un rosal en el exterior de la Casa da Xuventude que se impulsó desde el Ayuntamiento de Ribeira, especialmente, a través de la Concellería de Educación, como inicio de las actividades programadas durante esta semana en homenaje a la poetisa gallega Rosalía de Castro, de la que hoy se conmemoró el 189 aniversario de su nacimiento.

La propia concejala de dicha área, Juana Brión, destacó la importancia de la celebración de esta efeméride en la capital barbanzana con esa plantación en su memoria, “como símbolo da permanencia da súa obra e herdanza”, e incluso planteó la posibilidad de que en un futuro, si todos los años plantan un rosal en ese mismo espacio “poderíase chamar o Xardín de Rosalía”. Por su parte, la alcaldesa, María Sampedro, agradeció la participación en el acto de homenaje público “a nosa poeta”. Además, la gaita de Alberto Millán sonó en la interpretación de una alborada, para atraer a los participantes, y en el cierre del evento con el himno gallego.

'Caldo de Gloria'

Las concejalas populares Carme Pérez y Juana Brión degustaron el 'Caldo de Gloria' en la cafetería Zum Zum Chechu Río

Además, en la biblioteca municipal se abrió una exposición bibliográfica dedicada a la autora de ‘Cantares Gallegos’ para que la gente profundice en el conocimiento de su obra y legado. Y los locales hosteleros A Recoveira, O Castelao, Tagen Ata, Cocoluche y Zum-Zum se sumaron a la conmemoración a través de la iniciativa ‘Caldo de Gloria”, promovida por la Fundación Rosalía de Castro, ofreciendo gratuitamente a su clientela esa tapa para popularizar esta celebración.

Además, la programación diseñada durante la Semana de Rosalía en Ribeira tendrá continuidad este jueves, 26 de febrero, con una actividad de promoción de la lengua gallega dirigida al público escolar. Así, el centro cultural Lustres Rivas albergará a las once y media de la mañana el concierto ‘Rosalía pequeniña’ de la artista Uxía Senlle, y en el que está prevista la asistencia de medio millar de alumnos de primero, tercer cursos de Educación Primaria de todos los colegios de Ribeira, acompañados por su profesorado.

'No bico un cantar'

Como parte del trabajo previo, los escolares estuvieron aprendiendo en las aulas el poema ‘No bico un cantar’ para interpretarlo conjuntamente durante el espectáculo. Ademais, parte do público infantil y del profesorado subirá al escenario y compartirá actuaciones con la artista. Durante el recital se repartirán chapas conmemorativas y cada niño llevará para casa un mantel individual del ‘Caldo de Gloria’, facilitado por la Fundación Rosalía. A partir de las ocho de la tarde, ese mismo lugar acogerá la tradicional lectura pública de versos de Rosalía de Castro, en un homenaje colectivo que es uno de los actos más esperados de la programación y cuenta con la colaboración del Grupo Municipal de Teatro de Ribeira.

Las actividades concluirán el sábado 28 de febrero con una propuesta para el público familiar. Será en el centro cultural Lustres Rivas, a partir de las doce del mediodía con el espectáculo ‘Dende Rosalía. A cargo de la compañía A Xanela do Maxín, dirigido a personas de 3 a 12 años y sus familiares. A través de la narración oral, se propondrá a los asistentes un recorrido por las autoras homenajeadas en el Día das Letras Galegas desde el año 1963, acercando la literatura gallega a las personas más jóvenes de un modo didáctico y participativo. Los interesados en asistir pueden inscribirse enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico normalizacion@ribeira.gal.

Un grupo de alumnos del colegio Galaxia inmortalizó su participación en la plantación del rosal en homenaje a la poetisa gallega Chechu Río

La plantación del rosal en una zona verde del exterior de la Casa da Xuventude contó con la participación de autoridades locales y escolares Chechu Río