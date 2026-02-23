El Ayuntamiento de Ribeira cierra el acuerdo para la compra de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira por 500.000 euros

El inmueble de la antigua fábrica ‘Conservas Cerqueira SA’ se ubica en el histórico barrio ribeirense de Bandourrío Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense llegó a un acuerdo con los propietarios de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SA para la adquisición, en adjudicación directa, por importe de medio millón de euros de la nave con unas superficie ligeramente superior a los 500 metros cuadrados de enlatado de pescados situada en el barrio de Bandourrío. Dicha operación de compraventa se llevará ahora para su aprobación al pleno ordinario de la corporación municipal señalado para las ocho de esta tarde. La finalidad que se persigue con el hecho de que ese inmueble de interés histórico y arquitectónico pase a ser de titularidad pública pasa por conservar y preservarlo, así como la musealización de la edificación anexa con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.

En el expediente administrativo para llevar a cabo la compraventa de la nave de Cerqueira SA consta el informe técnico emitido el pasado 26 de enero por el arquitecto municipal en el que concluye que el valor del mismo es de casi 612.796 euros. Además, por parte de la sociedad propietaria se dio conformidad respecto a que el precio de venta sea de medio millón de euros, según figura en el protocolo de actuaciones que firmó el pasado 10 de octubre, y en el que se hace constar por parte del gerente de Conservas Cerqueira SA, Manuel Aldao, que el pago de ese importe deberá hacerse efectivo, a través de transferencia bancaria, antes de dos meses a contar desde la firma del contrato o escritura pública de compraventa.

Por ello, se concluye que no hay nada que objetar sobre ello, especialmente, al tener en cuenta que el precio de venta es inferior a la referida tasación del arquitecto del Ayuntamiento de Ribeira y que no es contrario a los intereses públicos. Según pudo saber este periódico, también se recoge en dicho expediente el informe favorable emitido por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, que era necesario por tratarse de un bien de valor histórico y artístico que se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia.

Revisión de precios

El pleno municipal ribeirense también someterá a aprobación la revisión de precios del contrato de Viaqua, y que en su propuesta solicita que la retribución total por el bloque 1 sea de 0,5230 euros por metro cúbico y la del bloque 2 sea de 0,2466 euros por metro cúbico. Además, se ratificará la addenda al convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Ribeira y de Porto do Son para la ejecución del taller de empleo ‘Tahume XI’ y la solicitud conjunta de una ayuda para su financiación.

El pleno ribeirense contempla el debate y la votación respecto al reglamento de funcionamiento de los servicios de la biblioteca municipal central y de las de proximidad, así como de las mociones del PSOE en demanda de actuaciones urgentes en el edificio de Educación Infantil del CEIP ‘O Grupo’ y del BNG para crear un espacio de ocio y aumento de los estacionamientos en el Paseo das Carolinas y para la mejora del transporte público en Ribeira y la resolución del conflicto laboral de su personal.

Además, en la parte destinada al control de los órganos de gobierno se contempla que se dará cuenta de la resolución de la Alcaldía de Ribeira sobre la aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo 2027-2029 y del Plan de Control Financiero para el presente ejercicio económico; así como de los decretos de la Alcaldía y de los informes del departamento municipal de Tesorería sobre el estado de tramitación de las facturas remitidas en el cuarto trimestre de 2025 y sobre la evaluación del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores durante ese mismo periodo; y se rematará con mociones de urgencia, en caso de haberlas, ruegos y preguntas.