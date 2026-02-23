Un problema en una batería es la causa más probable del incendio que calcinó dos coches y afectó parcialmente a otro en Ribeira

Un componente de la unidad científica de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía estuvo investigando el origen del fuego Chechu Río

Un incendio registrado en la madrugada de ayer afectó por completo a dos coches, un Suzuki Jimny y un Seat León, y parcialmente a otro, un Daewoo Lanos, que se encontraban estacionados en el Paseo das Carolinas, a la altura del establecimiento ‘Náutica A Poutada’, en Ribeira. Según el resultado de las primeras investigaciones practicadas por la unidad científica de la comisaría de la capital barbanzana, se apunta a un problema en la batería del vehículo todoterreno como la causa más probable de ese suceso.

Fue un particular el que en torno a las 6.30 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que acababa de escuchar un fuerte ruido que le parecía que se trataba de una explosión y que, seguidamente, pudo observar que estaban ardiendo dos vehículos y que un tercero también se estaba viendo afectado, aunque parcialmente, por las llamas.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, así como a las Policías Local y Nacional.

Extinción

Los profesionales de extinción pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás sofocaron las llamas que dejaron completamente calcinados dos de los automóviles y que afectaron parcialmente a un tercero que estaba estacionado al lado de uno de los otros dos, y estuvieron enfriando los coches para evitar posibles reproducciones.

Una vez rematadas las labores de extinción, los efectivos de la comisaría desplazados al lugar acordonaron la zona donde estaban aparcados los coches que se vieron afectados por el fuego tanto total como parcialmente. El objetivo que se perseguía con esa medida era que sus compañeros de las unidades especializadas realizasen una investigación sobre las causas que originaron el incendio. Por su parte, los agentes municipales elaboraron un informe de su intervención en este suceso.