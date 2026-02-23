Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Los primeros 'therians' de Arousa, ¿están en Ribeira?

Cuatro hombres con máscaras en el rostro y correas en el cuello fueron vistos en las inmediaciones de la Praza do Concello

Fátima Pérez
23/02/2026 17:31
Los therians llegan a Ribeira. Cuatro hombres fueron vistos este fin de semana en las inmediaciones de la Praza do Concello de Ribeira con máscaras en el rostro. Los hombres se comportaban como animales: fingían orinar en las esquinas, se desplazaban a cuatro patas y llevaban una correa colgada del cuello.

El fenómeno therian -personas que se identifican como animales- se viralizó hace solo unos días, cuando las redes sociales se llenaron de vídeos en los que se podía ver a hombres y mujeres -sobre todo jóvenes- caracterizados como razas de perros, gatos u otros animales.

Esta tendencia nació en Latinoamérica, pero, después de llegar a España, podría estar también en Arousa. En A Coruña llegó incluso a organizarse una quedada el pasado viernes en la fuente de los jardines de Méndez Núñez. Como en distintos puntos del país, la quedada estuvo repleta de gente, aunque no de therians. Solo los curiosos se acercaron a comprobar si realmente este fenómeno había llegado a Galicia. 

