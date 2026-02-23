Herido un motorista en un accidente de tráfico en la Rúa Sálvora, de Aguiño

Un motorista resultó herido como consecuencia de una colisión entre su vehículo de dos ruedas y un coche en la Rúa Sálvora, en Aguiño Chechu Río

Un motorista, cuya identidad responde a las iniciales J.M.F., de 39 años, resultó herido con politraumatismos de pronóstico reservado, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las nueve de esta mañana en la Rúa Sálvora, en el casco urbano de Aguiño. Al parecer, el siniestro se produjo cuando su motocicleta circulaba en dirección hacia Carreira cuando desde la Rúa Falcoeiro -de entrada y salida de la zona del colegio ‘Heroínas de Sálvora’- se incorporaba un Opel Meriva, conducido por A.F.T., de 36 años, y se produjo una colisión entre ambos vehículos y el piloto de la moto fue a caer sobre el asfalto.

Fue un particular el que a las 8.57 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se acababa de registrar ese siniestro y que había una persona que precisaba asistencia sanitaria. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega se dio traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó en primer lugar al equipo sanitario del centro de salud de Aguiño, que atendió a la víctima, y también una ambulancia ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana.

Igualmente, el 112 informó de lo ocurrido a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), a las Policías Local y Nacional y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

El equipo médico aguiñense, con la colaboración de los profesionales de los equipos de emergencias, prestó una primera asistencia sanitaria al motorista herido, que se quejaba principalmente de dolor en el cuello, pero no se descartaba que pudiera presentar otras lesiones. Tras llegar la ambulancia, al herido, que ya fuera inmovilizado con un collarín, se le colocó en una camilla de palas para subirlo a la camilla de la ambulancia, donde fue introducido en un colchón de vacío. Seguidamente, se procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba una atención médica en profundidad y se le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Agentes de la comisaría fueron los primeros que atendieron al motorista herido y poco después fueron relevados por el equipo médico del consultorio periférico de Aguiño, con la colaboración de los componentes del GAEM y de los Bomberos ribeirenses. La Policía Local, que estuvo regulando la circulación rodada, recabó información del accidente, de la que dio traslado posteriormente a los agentes del destacamento compostelano de la Guardia Civil de Tráfico, que se encarga de instruir el atestado correspondiente para depurar la responsabilidad del siniestro.

El motorista herido recibió asistencia del equipo médico del centro de salud de Aguiño, que contó con la colaboración del GAEM y Bomberos de Ribeira Chechu Río