Un incendio de madrugada afecta por completo a dos coches y parcialmente a otro que estaban aparcados en el Paseo das Carolinas, en Ribeira

Un incendio calcinó completamente dos coches y afectó parcialmente a otro que estaban aparcados en el Paseo das Carolinas de Ribeira Chechu Río

Un incendio registrado esta pasada madrugada afectó por completo a dos coches, un Suzuki Jimny y un Seat León, y parcialmente a otro, un Daewoo Lanos, que se encontraban aparcados en el Paseo das Carolinas, a la altura del establecimiento 'Náutica A Poutada, en Ribeira

Fue un particular el que en torno a las 6.30 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que acababa de escuchar un ruido que le parecía de una explosión y que, seguidamente, pudo observar que estaban ardiendo dos vehículos y que un tercero se estaba viendo afectado parcialmente por las llamas.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coor4dinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, así como a las Policías Local y Nacional.

Extinguir y enfriar

Los profesionales de extinción pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás sofocaron las llamas que dejaron completamente calcinados dos de los automóviles y que afectaron parcialmente a un tercero que estaba estacionado al lado de uno de los otros dos, y estuvieron enfriando los coches para evitar posibles reproducciones.

Una vez rematadas las labores de extinción, los efectivos de la comisaría desplazados al lugar acordonaron la zona donde estaban aparcados los coches que se vieron afectados por el fuego tanto total como parcialmente, con la finalidad de que sus compañeros de las unidades especializadas realicen una investigación sobre las causas que originaron el incendio. Por su parte, los agentes municipales elaboraron un informe de su intervención en este suceso.

