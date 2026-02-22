Trasladado por el 061 al Hospital do Barbanza un motorista herido en un accidente en la carretera AC-302 a su paso por Xenxides, en Ribeira

Una motocicleta Kawasaki Versys de gran cilindrada se salió de la vía, metió una rueda en una tajea y fue a parar al suelo de la calzada de la AC-302 en Xenxides Chechu Río

Un motorista, cuya identidad responde a las iniciales J.F.G.F., de 61 años, resultó herido con pronóstico reservado como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las dos y cuarto de esta tarde en la carretera de titularidad autonómica AC-302, que une A Pobra con Bretal, en la parroquia ribeirense de Olveira, a la altura del kilómetro 6,200, en Xenxides (Oleiros). Al parecer, el siniestro se produjo cuando la motocicleta Kawasaki Versys de gran cilindrada que pilotaba se salió de la vía por el margen derecho y metió una rueda en una tajea, y su piloto fue a parar al suelo.

Fue un particular el que a las 14.16 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que el motorista había resultado herido fruto de ese siniestro. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana. El 112 también informó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, y a la Policia Local de Ribeira.

El personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, a la que seguidamente trasladó en el referido vehículo asistencial hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Por su parte, los agentes municipales le comunicaron al 112 que no hacía falta que acudiera el equipo de atestado del instituto armado, y que se encargarían ellos de instruir las diligencias necesarias a pesar de que el vial en que se registró la salida de vía es de competencia de la Benemérita.