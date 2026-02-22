Mi cuenta

Ribeira

Ribeira celebra el Día da Lingua Materna a través de cuentos y un taller de manualidades con niños y adultos de 25 familias

Chechu López
22/02/2026 06:40
La actividad programada para conmemorar el Día da Lingua Materna incluyó un taller para elaborar con plastilina, harina, agua y color la figura del personaje favorito de cada uno de los participantes
Chechu Río
Niños y adultos de un total de 25 familias asistieron a una nueva actividad programada por el departamento municipal de Normalización Lingüística con motivo del ciclo ‘Sábados de conto’ en el centro cultural Lustres Rivas, de Ribeira. En esta ocasión sirvió para conmemorar el Día da Lingua Materna y, tras escuchar por parte de los asistentes un pequeño discurso sobre la importancia de la transmisión de la lengua gallega, la artista Electra Menéndez interpretó ‘A galiña dos ovos de conto’, y todos juntos corearon al unísono ‘Temos o galego no corazón’. Seguidamente, se desarrolló un taller de manualidades, en el que cada uno de los chiquillos elaboró con plastilina, harina, agua y colores su personaje favorito, que luego se pudieron llevar para sus casas.

