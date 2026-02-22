Herido un joven en un atropello registrado en un paso de peatones en el entorno de la rotonda de Padín, en Ribeira

El herido fue trasladado en una ambulancia asistencial del 061 al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Un peatón, cuya identidad responde a las iniciales C.G.M, de 35 años, resultó herido con pronóstico reservado como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las dos menos veinte de esta tarde en el entorno de la rotonda de Padín, en la confluencia de varios viales, en el casco urbano de Ribeira. El suceso consistió en un atropello en un paso de cebra situado al inicio de la Rúa Lepanto por parte de un Toyota Corolla, conducido por una mujer, al referido joven que se desplazaba en un vehículo de movilidad personal de reducida potencia. La conductora manifestó que no vio como el peatón cruzaba la calzada por la zona cebreada.

Fue la propia víctima la que contactó con sus familiares y el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió una comunicación del accidente, precisando que había una persona herida, desconociendo en ese momento el alcance de sus lesiones. Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana, al Grupo de Atención As Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061, con el apoyo de los efectivos del GAEM, prestaron una primera asistencia a la víctima, a la que levantaron de su silla de ruedas mecanizada y la subieron a una camilla, para introducirla en el vehículo asistencial, en el que se procedió a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Por su parte, los agentes municipales se encargan de instruir el atestado del accidente.