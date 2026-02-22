El encargado de un súper de Ribeira recupera el botín de un hurto tras perseguir al ladrón

El botín valorado en cerca de 300 euros que fue sustraído del supermercado pudo ser recuperado en su totalidad por el encargado Chechu Río

Un supermercado situado en la parte alta de la Avenida Rosalía de Castro, en pleno casco urbano de Ribeira, volvió a ser ayer víctima de un hurto. Ocurrió en torno a las doce y media del mediodía cuando un individuo se llevó un botín valorado en cerca de 300 euros, y que consistió en 38 latas de conservas, cuatro botellas de vino reserva y una lata de refresco, que fue guardando en una mochila, y con la que salió a la calle. Sin embargo, su aventura acabó pronto pues el encargado del establecimiento, que había estado observando las grabaciones de las cámaras de vigilancia del local y comprobó lo que había hecho, salió detrás de él y le gritó que se detuviera.

Ese hombre, que tiene 44 años y residencia en Zaragoza, aunque esa no es su localidad natal, se encontraba cruzando por un paso de peatones de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro cuando el encargado logró alcanzarle. Seguidamente, se lo llevó hasta delante de un bar de la zona, donde empezó a sacar el referido botín que contenía la mochila, y lo colocó sobre lo que podría considerarse como el alféizar de la terraza. En ese momento, patrullaba por el lugar la Policía Local en labores de seguridad ciudadana, y el encargado del supermercado llamó la atención de sus agentes, que interceptaron al ladrón cuando volvía a cruzar por el anteriormente referido paso de cebra, pero ya no llevaba nada de lo que había sustraído. Allí procedieron a identificarlo y le comunicaron que iba a ser denunciado por la comisión de un delito de hurto.

La Policía Local elaboró posteriormente un informe que remitió a la comisaría, que se adjuntará a la denuncia del representante del supermercado para completar la diligencias y su posterior remisión al Tribunal de Instancia de Ribeira. Tras tenerse conocimiento de este hecho delictivo, sumado a las decisiones judiciales al no comparecer la Fiscalía y las reacciones por parte del subdelegado del Gobierno, en Ribeira consideran que la situación todavía puede empeorar, pues la inacción ante los delincuentes provoca que la capital barbanzana se convierta en foco de atracción para ladrones y otros delincuentes procedentes de lugares del exterior, tanto del resto del territorio como del extranjero.