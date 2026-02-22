El BNG de Ribeira anuncia que se está reforzando y su compromiso de trabajo por la capital barbanzana
La formación frentista celebró un encuentro con personas compañeras en un ambiente que, asegura, estuvo marcado por “a ilusión e o orgullo pola labor realizada nos últimos anos”
El BNG de Ribeira celebró un encuentro con personas compañeras en un ambiente que, asegura, estuvo marcado por “a ilusión e o orgullo pola labor realizada nos últimos anos”. Desde las filas frentistas indican que esa reunión permitió constatar que “existe un apoio moi grande por parte da poboación a Luis Pérez e o seu equipo, e para reforzar a determinación de seguir traballando pola veciñanza e polo futuro do concello”.
El propio Pérez Barral destacó que “este encontro amosa que hai equipo, proxecto e moitas ganas de seguir construíndo unha Ribeira en grande”. El portavoz nacionalista agregó que “o apoio que seguimos recibindo na rúa confírmanos que o traballo serio, honesto e con ideas claras deixa pegada”. En este sentido, desde el BNG comunicaron que “está medrando coa suma de moitas persoas que están a darse de alta, confirmando que está forte, cohesionado e preparado para asumir novos retos”. El exalcalde declaró que “seguimos aquí, con máis experiencia, máis forza e a mesma vontade de servir á nosa veciñanza”.
Desde la organización local del Bloque remarcaron que esta etapa supone también “unha oportunidade para escoitar, sumar propostas e fortalecer un proxecto colectivo que mira ao futuro con ambición e optimismo”, y arrojó el mensaje hacia la ciudadanía de que “o mellor está por vir".