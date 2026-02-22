Dos coches aparcados al aire libre en en el barrio de Deán Pequeño pasan a engrosar a la larga lista de afectados por robos en Ribeira

Los cacos rompieron el cristal de una ventanilla de uno de los dos coches para sustraer varios efectos Chechu Río

Los robos con fuerza o hurtos en vehículos no cesan en el casco urbano de Ribeira y la cifra de afectados ya supera ampliamente la cuarentena en algo más de las cuatro últimas semanas, mientras los principales sospechosos siguen en libertad, algunos de ellos tras ser detenidos como investigados por delitos de esa naturaleza, mientras el malestar aumenta entre los ciudadanos, que tienen mucho miedo e incluso sufren ansiedad ante el temor de ser próximas víctimas de los ladrones en coches, ya sean guardados en garajes o aparcados en la vía pública.

Ayer se vieron afectados dos coches que estaban aparcados en la vía pública en el barrio de Deán Pequeño, uno de ellos en una plaza de estacionamiento privado de una vivienda unifamiliar de la Avenida de Ferrol, cerca de la confluencia con la Rúa dos Remedios, vial en el que estaba otro automóvil aparcado, en el entorno del parque infantil, y al que le causaron daños para sustraer diferentes efectos.

Sus propietarios ya acudieron en la mañana de ayer a la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía a presentar las correspondientes denuncias. En el caso del primer turismo, los ladrones no tuvieron que romper nada, pues había quedado sin cerrar con llave, y sustrajeron una mochila con diverso material de trabajo que suele dejarse en las taquillas. En el segundo rompieron una ventanilla delantera del lateral del conductor, y se llevaron un reloj inteligente, dos cazadoras y una caja con otras prendas, así como planchas de pleno y documentación personal.

Residentes en el barrio ribeirense de Deán Pequeño indicaron que últimamente está siendo muy frecuente la actividad de los amigos de lo ajeno. En este sentido, hicieron referencia a que hace aproximadamente una semana hubo otra víctima y fue un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones del referido parque infantil. Además, un vehículo que recientemente fue localizado con los cristales de dos ventanillas rotos en el relleno portuario de la ciudad, fue asaltado de noche por los ladrones cuando se encontraba aparcado en la referida Avenida de Ferrol.