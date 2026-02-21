Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Ribeira honrará el lunes a Rosalía de Castro la plantación de un rosal, una exposición y la tapa ‘Caldo de Gloria’ en cinco bares

Chechu López
21/02/2026 22:33
Hace doce meses se llevó a cabo la plantación en homenaje a la poetisa gallega con la plantación de la 'Figueira de Rosalía' en el exterior de la Casa da Xuventude de Ribeira
Chechu Río
Ribeira programó para esta última semana de febrero diversas propuestas institucionales, educativas, culturales y gastronómicas en honor a la ilustre poetisa gallega Rosalía de Castro. El arranque de las actividades será mañana, coincidiendo con la conmemoración de su nacimiento, y consistirá en un homenaje público (12.00) en los exteriores de la Casa da Xuventude, con la plantación de un rosal en su memoria, acompañada del sonido de la gaita en la interpretación de una alborada y el himno gallego tras los discursos. 

Ese día, en la biblioteca municipal albergará la apertura de una exposición bibliográfica dedicada a la autora de ‘Cantares Gallegos’ para que la gente profundice en el conocimiento de su obra y legado. Y los locales hosteleros A Recoveira, O Castelao, Tagen Ata, Cocoluche y Zum-Zum se suman a la conmemoración a través de la iniciativa ‘Caldo de Gloria”, promovida por la Fundación Rosalía de Castro, ofreciendo gratuitamente a su clientela esa tapa para popularizar esta celebración. Para el miércoles 25 y sábado 28 se programaron otras actividades.

