Las personas mayores de Ribeira serán homenajeadas por Amas de Casa el próximo 8 de marzo en su tradicional chocolatada anual

Ángeles Arnoso y Puri Cores presentaron el cartel de la actividad Chechu Río

El salón de eventos ‘Baiuca’, situado en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes, albergará el 8 de marzo, de 17.00 a 20.30 horas, el tradicional Homenaxe ás Persoas Maiores de Ribeira que organiza cada año la asociación de Amas de Casa de la capital barbanzana, y que el año pasado contó con 375 participantes. Su presidenta, Puri Cores, acompañada de la vocal Ángeles Arnoso, indicó que sus compañeras de junta directiva volverán a servir entre los asistentes -mayores de 65 años- un chocolate con churros, roscas y bizcochos, mientras que el pinchadiscos Dani DJ será el encargado de amenizar la jornada y el baile.

Cores, que indicó que ni los miembros de su asociación ni los asistentes al evento deben sentirse mayores, informó que a partir de este próximo lunes, 23 de febrero, las invitaciones estarán a disposición de los interesados en la sede de la entidad de diez y media de la mañana a una de la tarde, de lunes a viernes, y recordó que la gente “soe retiralas moi rápido”. También comunicó que habrá servicio de autobuses para acudir a la chocolatada con salida a las cuatro y media de la tarde desde la parada central del Malecón, cerca del mercado municipal, y a su conclusión habrá transporte de regreso al casco urbano.

La alcaldesa, María Sampedro, asistió a la presentación del homenaje y manifestó que “sempre é bo momento para poñer en valor o traballo que se fai desde o noso tecido asociativo, no que as Amas de Casa son un gran activo social e cultural”. “É unha actividade que coincide co Día Internacional da Muller, e que conta cunha alta participación e que seguimos apoiando desde o Concello; o cariño e respecto cara aos nosos maiores é infinito polo que nos levan dado e que agora debemos devolverlles en forma de ocio e desfrute con homenaxes coma esta”, subrayó la primera edila ribeirense.