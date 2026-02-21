El plazo para poder adquirir las entradas para la cena benéfica dorneira del 28 de febrero rematará esta medianoche

La cena benéfica de la LXXVIII Sinjladura da Festa da Dorna se celebrará nuevamente en el salón de eventos Baiuca, en el lugar de Goda, en Artes Chechu Río

Antes de que remate la jornada de hoy se cerrará el plazo para adquirir las últimas entradas que quedan a la venta, al precio de 40 euros para los socios y de 45 euros para el resto, para poder asistir a una nueva edición de la Cea Benéfica de la LXXVIII Sinjladura da Festa da Dorna, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero, a partir de las nueve y media de la noche, en el salón de eventos Baiuca, en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes. Desde la organización se recuerda que en las notas del pedido se pueden añadir la relación de los comensales con los que se quiere compartir mesa y mantel, con un máximo de diez personas en cada una, así como si se tienen alergias o intolerancias alimenticias.

El menú que se podrá degustar consistirá en aperitivos a base se surtido de ibéricos con picos de pan, empanada casera, totopos con guacamole, confitura de tomate y gamba, minicroquetas caseras y brioche de pulled pork gratinado; seguidos de saco de crema de lacón y chorizo sobre salsa de grelos, solomillo blanco a la pimienta suave con puré de patata; y de postre habrá filloa rellena con crema helada con chocolate caliente. Todo ello estará regado con los mejores caldos de la bodega de vinos blancos, tintos u rosados, así como cerveza, refrescos, agua mineral, además de cafés e infusiones. También se realizará un sorteo con las donaciones de los comercios locales. Todo lo que se recaude volverá a destinarse al fondo social.