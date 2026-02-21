Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El colegio Galaxia de Ribeira puso fin a sus actividades de Carnaval con un desfile de disfraces de personajes de cuentos y un festival de bailes

Chechu López
21/02/2026 07:10
Los alumnos de Educación Infantil del colegio Galaxia de Ribeira se disfrazaron de personajes del cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos
Los alumnos de Educación Infantil del colegio Galaxia de Ribeira se disfrazaron de personajes del cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El colegio Galaxia de Ribeira celebró en la mañana de ayer sus últimas actividades del Carnaval, que se tuvieron que suspender hace una semana a consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas, que impedían su desarrollo y que, de haberse desarrollado, quedarían deslucidas.

Así, los alumnos de Educación Infantil y Primaria salieron en desfile disfrazados de personajes de cuentos en un recorrido que les llevó desde el propio centro educativo a través de la Avenida Rosalía de Castro hasta la Praza do Concello, y regresaron por la Avenida da Constitución hasta las instalaciones del colegio. 

Los más pequeños del colegio se disfrazaron de personajes del cuento de 'Blancanieves y los Siete Enanitos', mientras que los de primero y segundo cursos de Infantil lo hicieron de 'Pinocho'. Por su parte, el alumnado de tercero y cuarto cursos de Primaria se disfrazó de los personajes de 'Peter Pan', y los de quinto y sexto hicieron lo propio con el cuento de 'Caperucita Roja'.

Por su parte, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) celebró un festival en la pista multideporte "Irmáns Parada Alvite" y que incluyó diversas coreografías con bailes que hicieron las delicias de sus compañeros y del profesorado.

Los alumnos de la ESO del colegio Galaxia ofrecieron coreografías en el festival de Carnaval celebrado ayer
Los alumnos de la ESO del colegio Galaxia ofrecieron coreografías en el festival de Carnaval celebrado ayer
Chechu Río
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina