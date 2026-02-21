El colegio Galaxia de Ribeira puso fin a sus actividades de Carnaval con un desfile de disfraces de personajes de cuentos y un festival de bailes

Los alumnos de Educación Infantil del colegio Galaxia de Ribeira se disfrazaron de personajes del cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos Chechu Río

El colegio Galaxia de Ribeira celebró en la mañana de ayer sus últimas actividades del Carnaval, que se tuvieron que suspender hace una semana a consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas, que impedían su desarrollo y que, de haberse desarrollado, quedarían deslucidas.

Así, los alumnos de Educación Infantil y Primaria salieron en desfile disfrazados de personajes de cuentos en un recorrido que les llevó desde el propio centro educativo a través de la Avenida Rosalía de Castro hasta la Praza do Concello, y regresaron por la Avenida da Constitución hasta las instalaciones del colegio.

Los más pequeños del colegio se disfrazaron de personajes del cuento de 'Blancanieves y los Siete Enanitos', mientras que los de primero y segundo cursos de Infantil lo hicieron de 'Pinocho'. Por su parte, el alumnado de tercero y cuarto cursos de Primaria se disfrazó de los personajes de 'Peter Pan', y los de quinto y sexto hicieron lo propio con el cuento de 'Caperucita Roja'.

Por su parte, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) celebró un festival en la pista multideporte "Irmáns Parada Alvite" y que incluyó diversas coreografías con bailes que hicieron las delicias de sus compañeros y del profesorado.