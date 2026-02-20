Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El pavimento del tramo viario entre la iglesia y el cruceiro de la parroquia de Artes será renovado por importe de 65.150 euros

El nuevo firme, que sustituirá al actual aglomerado asfáltico, estará formado por losas de granito abujardado combinadas con piedras del mismo material

Chechu López
20/02/2026 15:20
La empresa Excavaciones Nima SL inició las obras de sustitución del actual pavimento por otro de losas de granito abujardado combinado con piedras de igual material
El Ayuntamiento ribeirense está trabajando en la mejora del estado de las carreteras del municipio, como sucede estos últimos días en que empezaron las tareas de pavimentación en la parroquia de Artes, concretamente en la zona de la iglesia parroquial. La empresa Excavaciones Nima SL resultó la adjudicataria por importe de 65.150 euros de esta intervención incluida en el Plan Complementario del POS+2023, y tiene tres meses de plazo de ejecución.

Por ello, se está procediendo a la sustitución del actual aglomerado asfáltico en el tramo comprendido entre el citado templo y el cruceiro por otro de piedra más acorde con el entorno, afectando a una superficie aproximada de 520 metros cuadrados. Ese nuevo firme estará formado por losas de granito abujardado combinadas con adoquines del mismo material, según informaron desde la Alcaldía de Ribeira.

